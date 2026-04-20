鉅亨網編輯林羿君 2026-04-20 12:20

對巴斯基坦的民眾而言，電力早已成為一種奢侈品。

過去一週，巴基斯坦文化之都拉合爾的居民，天天面臨斷電困境。早晨出門上班時沒電，晚上回到家依然漆黑一片。廚房裡的管路瓦斯每天僅供應兩小時，只能被迫依賴昂貴的桶裝瓦斯度日。民眾無奈地表示，這些停電狀況讓他們彷彿回到了石器時代。

‌



整個國家「斷電回到石器時代」

波斯灣地區長達 7 週的戰火，切斷了石油與天然氣的關鍵供給，亞洲新興經濟體在全球能源危機中首當其衝。即便日後運輸緩慢恢復，許多國家仍將留下長久的經濟傷痕。

然而，鮮有國家比巴基斯坦感受更深。在美軍展開空襲之前，該國就已在脆弱的財政狀況與鄰國阿富汗的衝突中掙扎。

雖然巴基斯坦利用與沙烏地阿拉伯、伊朗、美國及中國的緊密關係，在伊斯蘭馬巴德促成外交對話，扮演起中東調停者的角色，但隨著談判即將重啟，即便是在五星級飯店內運籌帷幄的談判代表，恐怕也得依賴發電機維持運作。

LNG 斷供＋高溫飆電 能源體系全面失控

伊朗戰事爆發僅一週多，巴基斯坦便開始實施緊縮措施，包括強制商店與餐廳提早打烊、削減開支並鼓勵公務員居家辦公。加油站油價飆升，甚至連該國最受歡迎的板球聯賽（PSL）都呼籲球迷留在家中。

隨著液化天然氣（LNG）嚴重短缺，情況愈發惡化。身為巴基斯坦發電關鍵燃料的 LNG 平時主要購自全球第二大出口國卡達，但受到海峽封鎖以及一個月前拉斯拉凡加工廠遭無人機攻擊的雙重打擊，卡達已數週未曾出貨。

這場危機爆發的時機極其糟糕，適逢季風季節前氣溫攀升，冷氣使用量與用電需求正急遽增加。

雖然能源部聲稱，將在晚間實施 2 至 3 小時的計畫性限電，但全國各地的訪談顯示，停電時間遠比官方宣稱的長，部分地區甚至超過半天。

巴基斯坦工商聯合會指出，近幾日部分產業面臨約 8 小時的限電，這對在地生產與外銷製造業造成沉重打擊。工廠被迫在夜間停工，一般家庭則私下安裝非法抽水泵以汲取管線中殘餘的瓦斯。

基地台訊號中斷，柴油發電機與電池成為搶手貨。甚至連該國一度引以為傲的太陽能產業，也因多數用戶為節省成本未安裝蓄電池，在太陽下山後仍須依賴電網支援。

富國搶能源、新興國被迫「關機」 歷史正在重演

當全球燃料供應緊縮時，富裕國家通常能出高價搶購，而新興世界則只能停止消費，這正是 2022 年俄烏戰爭爆發後的歷史重演。

能源部長阿瓦伊斯 · 萊加里在記者會上坦言，若採購昂貴燃料將推升電價並造成外匯壓力，但不買燃氣，便會出現電力缺口導致限電。巴基斯坦問題的核心在於過度依賴 LNG 進行發電、工業、民生烹飪及化肥生產。

永續發展政策研究所專家哈立德 · 瓦利德指出，政府現在被迫在發電與化肥生產之間做抉擇，同時還得緊盯糧食安全。

十年前因國內產量下降，巴基斯坦轉向發展 LNG，隨後經歷了疫情後的消費激增，卻撞上俄羅斯危機導致歐洲氣價飆升，供應商為了轉供富裕客戶而斷供巴基斯坦，導致該國陷入經濟危機，最終需依賴國際貨幣基金組織（IMF）救濟，而紓困條件正是調漲民生與工業電價與氣價。

即便隨後太陽能板銷量大增，民眾與工廠試圖擺脫對昂貴電網的依賴，但依然無法完全切斷對進口的渴求。去年 LNG 仍佔發電結構近 5 分之 1。美以空襲伊朗初期，政府原以為可藉機取消不必要的卡達採購合約，不料供應徹底斷絕，國內生產亦難以填補缺口。

根據官方數據，每當用電需求超過 1.65 萬千瓦時（MW），巴基斯坦便需要 LNG。隨著氣溫升高與水力發電量下降，過去一週幾乎天天超標，每超出 500 千瓦時就意味著一小時的限電。

上週需求多次突破 1.8 萬千瓦時。災情正持續蔓延，連過去避開了最糟情況的大城市喀拉蚩，預計下個月起也將面臨限電。旁遮普省米揚詹努市的教師烏瑪 · 達拉茲感嘆，這是當地自 2018 年以來首度遭遇如此頻繁的跳電。

大型行動通訊商 Ufone 警告，由於停電時間超過 8 小時，基地台備用電池無法在有限的復電時間內充飽，通訊服務將受嚴重干擾。製造商與小商家將高油價與停電形容為「喪鐘」。而對板球迷來說，賽季尚未結束，看台卻已冷清。