鉅亨網記者劉玟妤 台北
荷姆茲海峽週末一度開啟，雖隨後再度關閉，台股今 (20) 日仍持續走強，盤中一度大漲逾 500 點，最高漲衝上 37344.5 點，再度創歷史新高，不過尾盤在台積電翻黑下，大盤漲幅收斂，但靠著台達電挺身而出，終場漲 154.46 點或 0.42%，以 36958.8 點作收，3 萬 7 整數關卡失守，成交量 9199.77 億元。
觀察電子權值股今天表現，台積電 (2330-TW) 殺尾盤，終場跌 5 元或 0.25%，收 2025 元，聯發科 (2454-TW) 跌逾 1%，不過鴻海 (2317-TW) 小漲 0.73%，台達電 (2308-TW) 表現同樣亮眼，漲逾 3%，日月光 (3711-TW) 漲逾 4%，廣達 (2382-TW) 也漲逾 1%。
PCB 族群今天再度成為盤面亮點，ABF 載板三雄漲勢凌厲，南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 雙雙漲停，欣興 (3037-TW) 也大漲逾半根停板。另外，臻鼎 - KY(4958-TW)、金居 (8358-TW)、亞電 (4939-TW)、精成科 (6191-TW)、高技 (5439-TW) 皆強攻漲停。
CPO 族群今天也有所表態，多檔高掛紅燈，聯亞 (3081-TW)、光聖 (6442-TW)、華星光 (4979-TW)、前鼎 (4908-TW) 以及上詮 (3363-TW) 紛紛亮燈漲停，波若威 (3163-TW)、光環 (3234-TW) 都漲逾半根停板。
另外，IP 矽智財族群今天也百花齊放，創意 (3443-TW)、智原 (3035-TW)、M31(6643-TW)、矽力 *-KY(6415-TW) 強攻漲停，力旺 (3529-TW) 漲逾板根停板，，世芯 - KY(3661-TW) 漲逾 3%。
造紙類股今天表現相對弱勢，華紙 (1905-TW) 跌逾半根停板，永豐餘 (1907-TW)、榮成 (1909-TW) 跌逾 2%，正隆 (1904-TW) 與士紙 (1903-TW) 也都走跌。
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