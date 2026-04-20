荷姆茲海峽週末一度開啟，雖隨後再度關閉，台股今 (20) 日仍持續走強，盤中一度大漲逾 500 點，最高漲衝上 37344.5 點，再度創歷史新高，不過尾盤在台積電翻黑下，大盤漲幅收斂，但靠著台達電挺身而出，終場漲 154.46 點或 0.42%，以 36958.8 點作收，3 萬 7 整數關卡失守，成交量 9199.77 億元。