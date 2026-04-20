荷姆茲海峽周末一度重啟，引發美股與台指期夜盤暴漲，但隨後又再度關閉，台股今 (20) 日早盤開高表態，最高衝上 37303 點，再度刷新歷史紀錄，大漲 499 點，除了台積電、台達電聯手攻高外，PCB、成熟製程等族群也百花齊放，預計今日成交量達 1 兆元，較上週五略為放大。