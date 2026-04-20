鉅亨網記者魏志豪 台北
荷姆茲海峽周末一度重啟，引發美股與台指期夜盤暴漲，但隨後又再度關閉，台股今 (20) 日早盤開高表態，最高衝上 37303 點，再度刷新歷史紀錄，大漲 499 點，除了台積電、台達電聯手攻高外，PCB、成熟製程等族群也百花齊放，預計今日成交量達 1 兆元，較上週五略為放大。
美股那斯達克期貨因反應荷姆茲海峽再度封鎖，早盤下挫超過 300 點表態，但亞股普遍走強，日經指數與韓股皆上漲約 1% 左右，僅台股一馬當先，再度改寫新紀錄。
權值股今日多數上漲，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 反彈近 1%，最高達 2055 元，向上挑戰 5 日線，台達電 (2308-TW) 與日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 更雙雙飆漲 6%，並同步締造新猷，市值也分別突破新台幣 5 兆元、2 兆元大關，漲勢相當強勁。
聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 與廣達 (2382-TW) 也都有 1% 內的漲幅，為整體大盤走勢增溫。
盤面上 PCB 與載板族群再度獲得青睞，包括南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 雙雙強漲 8%，其他如博智 (8155-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、精成科 (6191-TW) 等漲幅至少半根漲停板。
另外，聯電上周宣布將在下半年調漲晶圓代工價格，成熟製程今日成為買方標的，聯電再度飆漲 7%，衝上 80.2 元，創下 25 年來新高，世界 (5347-TW) 更強勢漲停，其他如茂矽 (2342-TW) 跟漢磊 (3707-TW) 也都有 4% 以上的漲幅。
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