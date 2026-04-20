鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股今 (20) 日盤中創下 37344.5 點新高，尾盤雖在台積電翻黑下漲幅收斂，但終場仍漲 154.46 點或 0.42%，以 36958.8 點作收，失守 37000 點關卡，成交量 9199.77 億元。外資今天回頭買超 43.46 億元，並再度大舉敲進聯電，買超近 5 萬張；尾盤摜壓翻黑的台積電，則遭外資賣超 3033 張，連續第三天減碼。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資獨站買方，買超 43.36 億元，投信賣超 16.15 億元，自營商則賣超 21.11 億元，三大法人合計買超 21.11 億元。
聯電近日宣布將在下半年調漲晶圓代工價格，今日獲外資持續掃貨 4.9 萬張，累計 4 個交易日買超共 18.44 萬張。
另外，外資今天也買超華邦電 4.9 萬張，臺企銀 3.8 萬張，緯創 3.1 萬張，力積電 3 萬張，群創 2.6 萬張，台新新光金 2.1 萬張，中信金 1.6 萬張，玉山金 1.6 萬張，華南金 1.3 萬。
外資今年同步加碼多檔 ETF，00919 群益台灣精選高息 4.7 萬張，00878 國泰永續高股息 4.2 萬張，00712 復華富時不動產 1.6 萬張，00929 復華台灣科技優息 1.5 萬張。
外資今天減碼台玻 6.2 萬張，友達 3.9 萬張，長興 2.1 萬張，大同 1.2 萬張，華航 1.1 萬張，聯茂 8612 張，定穎投控 7946 張，大成鋼 7815 張，中工 7637 張，啟碁 6999 張。
投信買超方面，今天買超長榮航 5743 張，元大金 5061 張，宏碁 4462 張，群益證 4312 張，上海商銀 3398 張，其他如正新、和碩、聯鈞、遠傳及聯強都是投信買超對象。
投信今天瞄準金融股減碼，賣超台新新光金 2.1 萬張，中信金 1.3 萬張，玉山金 1.1 萬張，華南金 1 萬張，永豐金 9250 張，兆豐金 7799 張，富邦金 6431 張。此外，也賣超仁寶 1.5 萬張，華邦電 7986 張，統一 6110 張。
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