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台股

〈台股盤後〉台積電法說失靈阻斷連8漲失守3萬7 周線收紅漲1386點

鉅亨網記者魏志豪 台北

台股今 (17) 日開盤達 37,145 點，創歷史新高，但隨後迅速回檔，終場下挫 327.68 點，跌破 3 萬 7 千點大關，收在 36,804.34 點，中斷連續 8 天的漲勢，但周線仍收紅、大漲 1,386 點，呈現連二紅，單周成交量更衝破 4.7 兆元，刷新歷史紀錄。

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〈台股盤後〉台積電法說失靈阻斷連8漲失守3萬7 周線收紅漲1386點。(鉅亨網資料照)

權值股今日普遍走弱，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 法說會後行情失靈，下挫逾 2%，尾盤更爆量下殺至 2,030 元，跌破 5 日線，台達電 (2308-TW)、鴻海 (2317-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、台光電 (2383-TW) 也全面走跌，跌幅約 1-2%，僅聯發科 (2454-TW) 力守紅盤，上漲近 2%，扮演撐盤要角。


高價股則逆勢衝鋒，多頭氣勢旺盛，穎崴 (6515-TW) 終場上漲 5%，成為第二檔萬金股，也改寫台股新記錄，其他如旺矽 (6223-TW)、力旺 (3529-TW)、聯亞 (3081-TW)、印能科技 (7734-TW)、致茂 (2360-TW)、萬潤 (6187-TW)、漢唐 (2404-TW) 今日也都出現漲停，凸顯資金對於高價股的偏愛。

另外，功率半導體族群今日也獲市場青睞，包括長科 *(6548-TW)、富鼎 (8261-TW)、台半 (5425-TW)、強茂 (2481-TW) 也全數亮燈漲停，其他如大中 (6435-TW)、尼克森 (3317-TW)、界霖 (5285-TW) 也都有半根以上漲幅。


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旺矽5195+5.70%
印能科技2505+9.87%
鴻海206-0.48%
日月光投控442-1.89%
台光電3800-0.91%
聯發科1925+1.58%
穎崴10305+4.94%
力旺4075+9.99%
聯亞2600+9.94%
致茂2255+10.0%
長科*54.7+9.95%
萬潤1215+9.95%
漢唐1025+9.63%
富鼎127.5+9.91%
台半65.7+9.87%
強茂118+9.77%
大中178.5+8.84%
尼克森54.6+6.85%
界霖54.2+4.23%
台達電1840-0.27%
台積電2030-2.64%
台積電ADR363.35-3.13%
日月光投資控股27.6+1.36%

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