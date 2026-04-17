〈台股盤後〉台積電法說失靈阻斷連8漲失守3萬7 周線收紅漲1386點
鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (17) 日開盤達 37,145 點，創歷史新高，但隨後迅速回檔，終場下挫 327.68 點，跌破 3 萬 7 千點大關，收在 36,804.34 點，中斷連續 8 天的漲勢，但周線仍收紅、大漲 1,386 點，呈現連二紅，單周成交量更衝破 4.7 兆元，刷新歷史紀錄。
權值股今日普遍走弱，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 法說會後行情失靈，下挫逾 2%，尾盤更爆量下殺至 2,030 元，跌破 5 日線，台達電 (2308-TW)、鴻海 (2317-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、台光電 (2383-TW) 也全面走跌，跌幅約 1-2%，僅聯發科 (2454-TW) 力守紅盤，上漲近 2%，扮演撐盤要角。
高價股則逆勢衝鋒，多頭氣勢旺盛，穎崴 (6515-TW) 終場上漲 5%，成為第二檔萬金股，也改寫台股新記錄，其他如旺矽 (6223-TW)、力旺 (3529-TW)、聯亞 (3081-TW)、印能科技 (7734-TW)、致茂 (2360-TW)、萬潤 (6187-TW)、漢唐 (2404-TW) 今日也都出現漲停，凸顯資金對於高價股的偏愛。
另外，功率半導體族群今日也獲市場青睞，包括長科 *(6548-TW)、富鼎 (8261-TW)、台半 (5425-TW)、強茂 (2481-TW) 也全數亮燈漲停，其他如大中 (6435-TW)、尼克森 (3317-TW)、界霖 (5285-TW) 也都有半根以上漲幅。
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