〈台股盤後〉台積電法說失靈阻斷連8漲失守3萬7 周線收紅漲1386點

台股今 (17) 日開盤達 37,145 點，創歷史新高，但隨後迅速回檔，終場下挫 327.68 點，跌破 3 萬 7 千點大關，收在 36,804.34 點，中斷連續 8 天的漲勢，但周線仍收紅、大漲 1,386 點，呈現連二紅，單周成交量更衝破 4.7 兆元，刷新歷史紀錄。