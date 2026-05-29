鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-29 20:11

台股今 (29) 日在 AI 族群齊發下，指數呈現開高走高，盤中震盪走揚，終場收 44,732.94 點，準備叩關 4 萬 5，成交金額放大至 1.81 兆元創新天量。三大法人今日同站買方，外資買超 803 億元創史上第四大買超金額，加碼張最多的面板股群創 (3481-TW) 16.3 萬張，其次為友達 (2409-TW)6.6 萬張，看好鴻海 (2317-TW) 股東會行情，已連 7 買加碼。

台股 5 月大漲 5806 點，外資買超金額共 2360 億元，期間有 4 個交易日買超金額擠進前 10 大，分別是 5/29 的 803 億元、5/6 的 751 億元、5/4 的 669 億元及 5/21 的 603 億元。

‌



觀察集中市場上三大法人今日在籌碼操作部分，外資買超 803.55 億元，自營商買超約 154.26 億元，投信則買超約 60.96 億元，三大法人合計買超約 1,018.78 億元。期貨操作部分，外資期貨空單小增至 6.06 萬口。

外資買超前 10 名部分，以群創 16.32 萬張最高，也推升群創今日開高走高中場漲停板；其次買超鴻海 8.03 萬張，助攻鴻海股價創新高；其後依序為仁寶 7.71 萬張、友達 6.63 萬張、南亞 5.93 萬張、華邦電 5.35 萬張、遠東新 3.76 萬張、台化 3.05 萬張、華航 2.94 萬張、華通 2.82 萬張。由賣轉買超台積電 1.32 萬張。

外資賣超前 10 名則以台新新光金 6.22 萬張最高，其次為華南金 4.39 萬張、聯電 2.82 萬張、長榮航 2.04 萬張、第一金 1.13 萬張、中信金 1.11 萬張、日月光投控 1.01 萬張、彰銀 9,351 張、泰金寶 - DR 8,995 張、長興 8,646 張。

投信買超前 10 名部位，前 2 名與外資反手操作，大買台新新光金 5.33 萬張、華南金 4.29 萬張、長榮航 3.61 萬張、廣達 1.54 萬張、中信金 1.38 萬張、兆豐金 1.25 萬張、長榮 1.2 萬張、華邦電 1.12 萬張、英業達 9,510 張、統一 7,893 張。

投信賣超前 10 名部位，遠東新 3.52 萬張最高，其次為聯電 2.86 萬張、富邦金 2.6 萬張、國泰金 1.96 萬張、玉山金 1.25 萬張、仁寶 9,778 張、京元電 9,157 張、凱基 7,013 張、元大金 6,462 張、日月光投控 3,773 張。

法人表示，指數今日於 5 日均線之上震盪走高，除了力守短期均線之外，下方均線亦持續向上墊高，為指數形成支撐，但指數目前於 4 萬 5 千點仍具壓力，後續市場資金若能持續湧入，震盪後有機會順利向上突破，整體多方架構將會延續。