鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-20 14:10

美國網路媒體《Axios》周日 (19 日) 刊文指出，在未直接參戰的情況下，中國在美伊衝突期間透過荷姆茲海峽的動盪與美國的戰略分散，在軍事情報、能源結構、AI 發展與稀土供應鏈方面獲得顯著優勢。儘管中國經濟面臨出口需求下降的風險，但美國盟友對其防衛承諾產生質疑，中國藉此提升了地緣政治影響力。

文中分析，與伊朗戰爭對美國國防物資造成巨大消耗與亞洲防禦部署的空缺，讓中國在軍事與供應鏈層面意外獲益。中國不僅觀察到美軍的關鍵數據，更利用能源轉型與稀土控制的技術優勢，強化了在國際外交與經濟上的影響力。這場地緣政治博弈使北京成為最大的戰略贏家。

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《Axios》共同創辦人兼執行長 Jim VandeHei 指出，美伊戰爭涉及供應鏈、能源採購、地緣政治風險，以及爭奪更先進 AI 與武器技術的競賽。即便美國與伊朗在和平框架上取得進展，荷姆茲海峽仍持續出現嚴重干擾，戰略層面的損害其實已造成，其中最讓五角大廈規劃人員感到震驚的是軍事層面的影響。

自 2 月 28 日與以色列聯合空襲伊朗以來，美國動用約 80% 的「聯合空對地距外飛彈增程型」(JASSM-ER) 匿蹤巡弋飛彈庫存，甚至從太平洋地區調撥庫存。這場衝突大幅消耗美軍戰斧巡弋飛彈、愛國者飛彈、薩德攔截彈以及無人機。

此外，中國在美伊戰爭期間等同免費上了一堂現代美軍作戰的大師課，像是美軍如何利用 AI 進行目標鎖定、航空母艦打擊群如何輪替部署、伊朗廉價無人機如何消耗美軍最昂貴的攔截武器等等，藉此掌握美軍 AI 鎖定，為台海推演提供無價數據

能源上，荷姆茲海峽的動盪促使各國加速再生能源轉型，由於中國掌控全球逾 70% 綠能供應鏈，世界對其依賴反倒加深。與此同時，中國憑藉 85% 能源自給率與充足儲備，展現強大韌性。

外交上，對比美國的武力威脅，北京透過調停角色塑造穩定形象，令多國重新評估大國歸屬。

全球政治風險諮詢組織歐亞集團總裁 Ian Bremmer 認為，美伊戰爭削弱美國影響力，並在科技與資源面強化中國優勢。

首先，是盟友信任危機。Bremmer 指出，美國為支援中東，將飛彈防禦資產與海軍力量調離亞洲，使日、韓、台等盟友面臨戰力真空，此舉釋放出美國的安全承諾在關鍵時刻可能隨時轉向的危險信號。

其次，美伊戰爭重創中東的 AI 基礎建設。美國企業投資數十億美元的波斯灣 AI 計畫，因設施遭伊朗攻擊而陷入停擺。相比之下，中國具備全球第二大算力且不受地緣風險干擾。西方資金在波斯灣的退縮，變相削弱了競爭對手，讓中國 AI 發展更具優勢。

最後則是稀土問題。美國目前幾乎沒有具規模的重稀土分離能力，中國掌握全球約 70% 稀土開採，以及 90% 分離提煉能力。

此前，五角大廈新採購規定將在 2027 年禁止使用中國稀土，但美國本土替代供應鏈仍需要多年才能建立，像是戰斧飛彈、「掠奪者」無人機等都需要稀土製造。美軍在戰爭中每消耗一枚，對中國供應鏈依賴就增加一分，但美國迄今尚未成功建立替代來源。