鉅亨網新聞中心 2026-04-20 11:41

根據分析師與路透社估算，自伊朗戰爭爆發至今近 50 天以來，已導致超過 5 億桶的原油與凝析油從全球市場中「消失」，未產出原油的總價值突破 500 億美元。

這筆巨大的經濟損失，相當於德國年度國內生產毛額（GDP）的 1%，或是拉脫維亞與愛沙尼亞等國家的整年國民生產總值，對全球經濟復甦蒙上了沉重的陰影。

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Wood Mackenzie 首席分析師莫瓦特透過具象化的對比指出，這 5 億桶石油的缺口若轉換為消耗量，足以支撐全球航空需求長達 10 週，或讓全球所有車輛在道路上行駛 11 天，甚至能讓美軍維持約 6 年的運作。

若以區域需求衡量，這份損失量超過了全歐洲一個多月的石油用量，對全球國際航運業而言，更足以維持四個月的運轉。

具體數據顯示，海灣阿拉伯國家在 3 月份的日產量損失高達 800 萬桶，其規模幾乎等同於全球兩大能源巨頭埃克森美孚與雪佛龍的產量總和。

在航空燃油方面，出口量從 2 月的 1,960 萬桶暴跌至 3 月及 4 月至今的 410 萬桶，缺口之大，足以供應兩萬架次往返紐約與倫敦的航班。

Kpler 高級原油分析師約勞巴爾指出，由於衝突爆發後，原油均價始終徘徊在每桶 100 美元的高位，產量缺失直接轉化為高昂的收入損失與庫存消耗。

儘管市場屏息以待荷姆茲海峽的重新開放，但專家警告產能恢復將是一條漫長之路。自 3 月下旬以來，全球停產規模已達到每日 1,200 萬桶，導致全球陸上原油庫存在 4 月至今已減少 4,500 萬桶。