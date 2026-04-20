鉅亨網新聞中心 2026-04-20 16:20

北京亦莊人形機器人半程馬拉松賽場上，周日 (19 日) 出現震撼性的一幕：人形機器人不僅證明了自己「能跑」，更在速度上徹底超越了人類頂尖選手。

由榮耀機器人團隊研發的「閃電」(Lightning) 以 50 分 26 秒的淨用時奪冠，這一成績不僅較去年首屆賽事的 2 小時 40 分紀錄縮短了近三分之二，更打破了由人類名將 Jacob Kiplimo 保持的 57 分 20 秒半馬世界紀錄。

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一年時間的技術躍遷

回顧 2025 年的首屆賽事，當時的機器人表現更像一場「大型翻車現場」，不少機型起步即倒地，零件散落一地，完賽率僅有 30%。然而，短短一年內，行業實現了跨越式進化。2026 年的比賽中，102 支參賽隊伍的完賽率提升至 45% 以上，且「摔到解體」的情況幾乎消失，即便跌倒，許多機器人也能迅速自主站起繼續前行。

本次比賽最顯著的進步在於自主導航模式的普及。今年約有 40% 的隊伍選擇了全自主模式，機器人不再僅是受工程師操控的「遙控玩具」，而是能通過感測器與智能算法，自主判斷路線、應對 22 個複雜彎道及坡道地形。奪冠的「榮耀 · 閃電」便是憑藉全自主導航與動態平衡算法，在遭遇撞車意外後仍能自主修正姿態並重返賽道。

軟硬體協同：支撐極限競速的背後力量

據陸媒《鈦媒體》報導，機器人能跑得如此之快，歸功於一整套系統性的技術突破，包括：

動力與續航： 關鍵零部件如電機性能顯著提升，電池續航從去年的 4-5 公里大幅延長至約 10 公里。

熱管理系統： 為應對高速奔跑帶來的「發燒」問題，領先隊伍引入了精密的液冷系統，使核心部件在極限運作下仍能維持在約 31.5℃。

算法進化： 從單純的「指令執行」轉向具身智能模型，結合了視覺、語音與動作 (VLA) 的端到端模型，提升了機器人的感知與決策能力。

資本狂熱與商業化落地的「考場」

賽道外的競爭同樣激烈。2025 年中國具身智能與機器人領域的融資總額已高達 735.43 億元人民幣，而 2026 年初的融資熱度不降反升，銀河通用、它石智航等公司相繼刷新單輪融資紀錄。對企業而言，馬拉松賽事是一場向公眾與投資人展示技術實力的「超級路演」，有助於提升品牌聲量並爭奪商業化門票。

然而，產業專家指出，馬拉松成績雖令人驚艷，但「跑得快」僅是運動能力的下限，真正的挑戰在於商業化落地。目前，行業已出現明顯分野：天工 Ultra 等機型開始走進工廠嘗試搬運分揀；松延動力瞄準萬元以內的消費級市場；星海圖則專注於導航與遞送等服務場景。