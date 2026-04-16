和椿攜手普渡機器人發表三款新AI機器人 布局台灣各產業多領域解決方案

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-16 20:17

深耕自動化及智慧製造領域逾 40 年的和椿科技 (6215-TW)，今 (16) 日宣布與服務機器人品牌普渡機器人 (Pudu Robotics) 共同舉辦今 (2026) 新品發佈會，正式推出 3 款全新智慧機器人。和椿副董事長張以昇表示，3 款機器人橫跨清潔、安防巡檢與工業物料搬運等多元場域，未來有望為台灣各產業提供更全面的機器人解決方案。

和椿此次發表之三大系列產品，含不同載重規格機型，可應用在清潔、巡檢與物料搬運的應用場景。(圖:和椿科技提供)

面對全球 AI 應用加速落地與台灣產業轉型的雙重驅動力，企業對能在複雜環境中自主作業的智慧機器人需求快速攀升。

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對此，張以昇指出，和椿過去深耕自動化逾 40 年，最清楚台灣產業現場的真實需求，此次透過與頂尖機器人夥伴的深度合作，能將先進的 AI 機器人技術，轉化為企業可以立即部署、直接創造效益的解決方案，這正是和椿在智動化時代最核心的價值所在。

其中傳統自動化設備往往需要高度結構化的作業環境與大量人工輔助，難以因應製造現場、工業廠區、商業空間等多變場景，如何讓機器人從「執行指令」進化為「主動判斷」，已成為各產業智動化升級的核心命題。

此次在商用與工業清潔領域上，和椿發表 AI 大型洗地機器人，以每小時逾 1,800 坪的清潔效率，徹底重構大型場域的清潔作業模式，機器人也搭載 3D 視覺感知系統，可在停車場等複雜動態環境中精準識別障礙、自主避障，一次完成乾濕垃圾清潔，讓清潔管理從被動應對升級為全天候自主維護。

在工業巡檢與安全防護方面，自主導航四足機器人以 IP67 工業級防護規格，提供全天候主動預警能力，有效填補人工巡檢的時間與地域盲點，機器人備有足式與輪式兩款，可穿越城市道路、山野地形與階梯等複雜場景，廣泛適用於製造、能源、交通與物業管理等關鍵產業的巡檢、運輸與探勘任務。

在工業物料搬運方面，此次新增 150 公斤輕載重工業配送機器人，與既有 300 、600 公斤機型共同構成完整載重序列，滿足不同產業場域多元需求。新機型主打「開箱即用」，最快 1 小時即可投入產線，無需改造現場環境，特別適合注塑、3C 電子、倉儲物流等場域快速導入，可靈活穿梭狹窄工業通道，支援人機混合作業，協助企業將物料搬運效率提升 40% 至 60%。

本次三大系列新品的發佈，為和椿與普渡機器人持續深化戰略合作的重要里程碑。

展望未來，雙方將持續結合各自的技術優勢與市場洞察，針對台灣產業特性推出更多機器人解決方案，協助企業在人力挑戰與產業升級的雙重壓力下，以智慧機器人加速數位轉型、強化營運韌性，共同開創更廣闊的智動化未來。三款新品，即日起正式在台提供諮詢與導入服務，有興趣的企業夥伴可洽和椿官網洽談。