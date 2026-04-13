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宇樹科技（Unitree Robotics）發布最新演示影片，宣布旗下人形機器人 H1 跑步速度已正式達到每秒 10 公尺，成功刷新人形機器人的世界紀錄。
宇樹官方表示，H1 憑藉著趨近「普通人的體質」，成功跑出了足以媲美「世界冠軍的速度」，象徵著具身智能在運動能力上的跨越式進步。
這段展示 H1 高速運動能力的影片隨即在網路上引起熱烈討論，僅在 B 站的瀏覽量便迅速突破 70 萬次。
影片中的 H1 展現出極為流暢的跑步姿態，即便其外型設計「無頭無手」，僅保有約 0.8 公尺長的雙腿與手臂，其整體高度與 62 公斤的體重仍與正常人類相似。在極速奔跑時，H1 採取了極低的下盤重心，被網民形容為「貼地飛行」。
從技術參數來看，H1-2 版本具備高度靈活的關節設計，單腳自由度達 6 個，包含髖關節 3 個、膝關節 1 個及踝關節 2 個。
專業分析指出，H1 之所以能完成如此流暢的奔跑動作，歸功於其感知系統、驅動裝置與學習策略之間的高度協同運作。
儘管 H1 的極速表現令人驚豔，但若與人類頂尖運動員相比仍有細微差距。牙買加短跑傳奇尤塞恩 · 博爾特（Usain Bolt）在 2009 年創下的百米紀錄中，其 10 公尺極限速度約為 0.81 秒。
部分專業網友評論指出，H1 的極速目前約等同於人類二級運動員水準，且在爆發加速能力上與人類相比仍有一段距離。
然而，人形機器人領域的競速戰已然開打。除了宇樹科技外，鏡識科技於今年 4 月發表的 Bolt 機器人同樣宣稱跑步峰值速度可達 10m/s。
隨著北京人形機器人半程馬拉松與第二屆世界人形機器人運動會將於今年陸續登場，產業界預期將見證更多人形機器人同台競技，挑戰物理極限的精彩對決。
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