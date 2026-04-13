鉅亨網新聞中心 2026-04-13 15:20

宇樹科技（Unitree Robotics）發布最新演示影片，宣布旗下人形機器人 H1 跑步速度已正式達到每秒 10 公尺，成功刷新人形機器人的世界紀錄。

宇樹官方表示，H1 憑藉著趨近「普通人的體質」，成功跑出了足以媲美「世界冠軍的速度」，象徵著具身智能在運動能力上的跨越式進步。

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這段展示 H1 高速運動能力的影片隨即在網路上引起熱烈討論，僅在 B 站的瀏覽量便迅速突破 70 萬次。

影片中的 H1 展現出極為流暢的跑步姿態，即便其外型設計「無頭無手」，僅保有約 0.8 公尺長的雙腿與手臂，其整體高度與 62 公斤的體重仍與正常人類相似。在極速奔跑時，H1 採取了極低的下盤重心，被網民形容為「貼地飛行」。

從技術參數來看，H1-2 版本具備高度靈活的關節設計，單腳自由度達 6 個，包含髖關節 3 個、膝關節 1 個及踝關節 2 個。

專業分析指出，H1 之所以能完成如此流暢的奔跑動作，歸功於其感知系統、驅動裝置與學習策略之間的高度協同運作。

儘管 H1 的極速表現令人驚豔，但若與人類頂尖運動員相比仍有細微差距。牙買加短跑傳奇尤塞恩 · 博爾特（Usain Bolt）在 2009 年創下的百米紀錄中，其 10 公尺極限速度約為 0.81 秒。

部分專業網友評論指出，H1 的極速目前約等同於人類二級運動員水準，且在爆發加速能力上與人類相比仍有一段距離。

然而，人形機器人領域的競速戰已然開打。除了宇樹科技外，鏡識科技於今年 4 月發表的 Bolt 機器人同樣宣稱跑步峰值速度可達 10m/s。