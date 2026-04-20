鉅亨網新聞中心 2026-04-20 14:20

根據最新發布的 2026 年 3 月份 70 城房價指數，中國房地產市場迎來了令人矚目的逆轉。數據顯示，四大一線城市 (北京、上海、廣州、深圳) 的新房與二手房價格全線止跌並出現上漲，這被市場普遍視為房價已進入觸底磨底階段的強烈信號。

中國3月樓市釋放觸底信號 一線城市房價集體反彈(圖:shutterstock)

一線城市領漲

‌



在 3 月份的數據中，一線城市的表現尤為亮眼。一線城市新建商品住宅房價環比上漲 0.2%，這是自 2025 年 5 月以來首次轉為上漲。具體來看，上海與廣州的新房價格分別上漲 0.3%，深圳上漲 0.2%，而北京則維持平穩。

相較於新房，二手房市場的復甦態勢更為強勁。一線城市二手住宅房價環比整體上漲 0.4%，其中北京以 0.6% 的漲幅領跑，上海與深圳均上漲 0.4%，廣州則上漲 0.2%。這種四大城市齊刷刷出現房價反彈的情況，在過去幾年的調整週期中極為罕見，顯示出核心城市的房地產市場作為「信號燈」，已率先開啟復甦進程。

二手房市場逆襲

此次回暖呈現出兩個值得關注的新特點。首先是二手房市場的修復速度開始超越新房。3 月份二手房房價止跌城市數量達到 17 個，超越了新房的 16 個。專家分析，過去幾年新房多靠產品迭代拉升價格，而現在二手房在市場自然力量的驅動下實現「逆風翻盤」，且本次止跌更多是依賴市場自發性恢復，而非強力的救市政策加持，含金量更高。

其次，90 平方公尺以下的剛需小戶型成為領漲主力。數據顯示，剛需戶型二手房房價止跌的城市高達 21 個，高於改善型大戶型的 16 個。剛需群體是二手房市場的基石，這類產品的率先止跌，說明市場底部的支撐力量正不斷加強。

市場自發驅動力增強

與以往不同，今年 3 月的樓市回暖主要依靠市場週期性調整與經濟基本面回暖。從週期來看，全國二手房掛牌價較 2021 年峰值已下降近四成，部分城市出現超跌，具備了反彈動力。同時，今年首季 GDP 增長 5.0% 超出預期，製造業與出口表現不俗，為房地產市場的轉折提供了根本支撐。

此外，部分城市取消限價政策、改善型高品質住房集中上市，以及房票支持政策等結構性因素，也帶動了核心區域的價格回升。上海 3 月份二手房交易量突破 3.1 萬套，北京接近 2 萬套，成交量的急遽放大直接推動了價格端的回暖。

底部運行與長期修復

儘管一線城市釋放了積極信號，但專家提醒，房價止跌企穩的基礎尚不牢固。目前市場仍呈現嚴重的兩極分化：一線城市與核心二線城市開始修復，但多數三、四線城市仍在磨底區間徘徊。