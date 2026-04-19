鉅亨網新聞中心 2026-04-19 16:00

中國製人形機器人技術快速進步。在週日（19 日）於北京舉行的 2026 亦莊半馬暨人形機器人半馬中，數十台人形機器人與人類跑者同場競速，展現顯著提升的運動能力，與一年前表現形成鮮明對比。

根據《路透》報導，這項賽事去年首次舉辦時狀況不斷，許多機器人連起跑都困難，更有大部分無法完賽。當時機器人整體表現明顯落後人類跑者。

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然而，今年賽況明顯改觀。參賽機器人數量從去年的約 20 台大幅增加至超過 100 台，不僅整體穩定性提升，部分競逐獎牌的機器人甚至展現出接近、甚至超越專業人類跑者的速度。

本次賽事由中國智慧手機品牌榮耀（Honor）研發的人形機器人奪下冠軍。其旗下齊天大聖隊、雷霆閃電隊、星火燎原隊分別奪得冠軍、亞軍、季軍，淨用時分別為 50 分 26 秒、50 分 56 秒、53 分 01 秒，超越了烏干達名將基普利莫（Jacob Kiplimo）在今年 3 月馬里斯本半程馬拉松賽中創造的 57 分 20 秒。

相較之下，去年冠軍機器人成績為 2 小時 40 分鐘，顯示技術進步幅度驚人。此外，機器人與人類賽事採分道進行，以避免碰撞風險。

分析指出，儘管人形機器人在經濟層面的實際應用仍處於試驗階段，此次馬拉松賽所展現的運動能力，凸顯其未來在多個領域的發展潛力，包括高風險工作、工業製造，甚至軍事應用。

中國近年積極布局人形機器人產業，透過補貼政策與基礎建設投資，扶植本土企業，目標成為該領域的全球領導者。

然而，備受關注的宇樹科技 H1 機器人在賽道上突發姿態失控，搖搖晃晃失去平衡摔倒。現場工作人員立即啟動緊急應變方案，用擔架將其抬離賽道。這台 H1 此前排位賽中曾跑出亮眼成績，被視為熱門選手。

同日稍早前，宇樹科技發布消息稱，16 號北京人形機器人馬拉松排位賽，宇樹 H1（2023 年改版）自主跑完 1.9 公里多彎道賽程，用時 4 分 13 秒，打破人類 1500 米世界紀錄。

分析稱，2025 年的首屆賽事，更像是一場帶有實驗性質的嘗試。當時約有 20 支隊伍報名參加，但最終僅 6 支成功完賽，完賽率約三成，反映人形機器人在面對真實且複雜的環境時，無論硬體或軟體仍存在明顯適應問題，也讓不少參與者形容，那是一場「理想與現實的正面交鋒」。

不過短短一年後，整體局面已出現顯著變化。根據主辦方資料，本屆參賽隊伍數量暴增近 5 倍，突破百支，涵蓋 26 個品牌、超過 300 台人形機器人。

參賽形式也分為「自主導航」與「遙控操作」兩大類，其中自主導航隊伍占比達 38%。這一轉變顯示，比賽重心已逐漸從過去依賴人工操控的模式，轉向強調機器人自主決策與智慧能力的競爭。

此外，今年賽制也進一步收緊。採自主導航的機器人自起跑後，需完全仰賴自身感測器與演算法完成全程，僅在更換電池或跌倒且無法自行恢復等特殊情況下，經裁判判定才允許人工介入。