鉅亨網新聞中心
據《財聯社》周日（28 日）報導，深圳中信城開信悅灣項目首開 2 小時便實現銷售業績超過人民幣（下同）100 億元，問鼎 2025 全年速銷百億紀錄。
項目備案均價超過 24.4 萬元 /㎡，打破深圳新房天花板；開盤當天即完成 302 平單位整棟售罄，並成功刷新深圳過億套數銷售紀錄。
信悅灣於 12 月 23 日啟動線上意向登記，購房者需按每套 500 萬元標準凍結保證金，12 月 28 日正式開盤，首批推出 E 棟 302㎡、B 棟 370㎡大平層，共 156 套房源。
據《每日經濟新聞》報導，此次信悅灣推售的房源價格跨度較大，302㎡戶型備案單價區間為 17.66 萬～26.6 萬元 /㎡，總價為 5,327 萬～8,051 萬元，套均總價約 6,900 萬元；370㎡戶型備案單價 21.44 萬～31.07 萬元 /㎡，總價 7,920 萬～1.15 億元，套均總價約 9,726 萬元。
單價最高的為兩套頂層複式產品，519㎡戶型單價 36 萬元 /㎡，總價約 1.87 億元；658㎡戶型單價 38 萬元 /㎡，總價高達 2.5 億元。
從區位看，項目坐落於深圳灣後海東角頭，屬於深圳典型豪宅區，周邊三公里範圍內還分布恆裕濱城、海境界家園等知名項目。據深圳房天下數據，恆裕濱城二手房掛牌均價約 19.96 萬元 /㎡，海境界家園二期二手房掛牌均價約 12.5 萬元 /㎡。
