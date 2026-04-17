鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-17 15:20

根據 Counterpoint Research 發布的最新數據顯示，2026 年第一季中國智慧型手機市場呈現出明顯的兩極化趨勢。儘管受到記憶體晶片成本飆升與供應鏈中斷的影響，導致中國整體智慧型手機出貨量較去年同期下降 4%，但市場龍頭華為與科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 卻雙雙逆勢成長，成為市場中最受矚目的兩大贏家。

蘋果出貨量激增 20%

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在主要品牌中，蘋果的表現最為亮眼，第一季出貨量大幅增長 20%，是前六大手機品牌中成長率最高的廠商。報告指出，蘋果的成長主要受惠於 iPhone 17 系列的強勁表現，以及針對性促銷降價和政府補貼的推動。

(來源: counterpoint)

Counterpoint Research 資深分析師 Ivan Lam 分析，在多數競爭對手因成本壓力調升價格之際，蘋果的產品價值因其耐用性 (通常可使用 3 年以上) 在消費者心中脫穎而出。此外，蘋果憑藉其高端產品組合與卓越的供應鏈管理能力，被視為最能抵禦全球記憶體晶片價格上漲衝擊的廠商。

相較於其他品牌，蘋果更有能力在內部吸收成本，並進一步擴張市場份額。

華為市占創 5 年新高

華為在 2026 年第一季以 20% 的市場份額，重新奪回中國市場冠軍，這是華為自 2020 年第四季以來取得的最高季度市占率。華為第一季出貨量年增 2%，主要驅動力來自 Mate 80 系列供應情況的改善，以及農曆新年期間促銷活動與 Enjoy 90 系列的強勁需求。

值得注意的是，華為在應對記憶體成本攀升方面展現了獨特的優勢。其高度依賴中國本土供應鏈的策略，為其在面對全球記憶體價格波動時提供了良好的成本緩衝空間。

記憶體成本衝擊市場

相較於華為與蘋果的穩定，其他品牌則面臨嚴峻挑戰。小米第一季出貨量暴跌 35%，排名下滑至第 6 位。分析認為，這主要是由於小米在成本壓力下採取了較為謹慎的定價策略，且去年同期因政府補貼與大幅降價導致基數過高。

其他品牌方面，vivo 出貨量小幅增長 2%，主要受惠於農曆新年期間中低階型號 (如 Y50、S50) 的熱銷。OPPO 出貨量則下降 5%，儘管旗下品牌 OnePlus 因 Ace 6 與 Turbo 6 系列表現出色而成長 53%，但 OPPO 採取的「利潤優先」策略導致其率先調升部分舊機型價格，進而壓抑了消費需求。

市場壓力恐持續至 2026 年底

報告預警，記憶體組件成本預計將在整個 2026 年維持在高位，這將迫使手機廠商在維持毛利與出貨量之間做出艱難抉擇。隨著業者普遍調升新舊機型的零售價格，市場需求可能進一步走軟。