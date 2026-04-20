鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-20 09:07

國際油價周一 (20 日) 開盤大漲，因荷姆茲海峽周末期間「開了又關」，緊張局勢再次升級，加上美國攻擊伊朗商船，以及伊朗向商船開火。

中東能源危機升級！荷姆茲海峽再掀波瀾 美伊向商船開火 國際油價大漲8% 金價跌破4800美元

此外，伊朗否認參加美伊第二輪談判，打擊市場對中東和平的希望。

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國際原油價格雙雙漲超 7%。西德州中質 (WTI) 原油期貨價格盤中一度漲超 8%，最高報每桶 89.60 美元，布蘭特原油期貨價格一度近 8%，收復上周五 (17 日) 大部分失土。

與此同時，國際金價開盤下跌。 現貨黃金跌逾 1%，失守每盎司 4800 美元大關。

總部位於英國的海事分析公司溫沃德周日 (19 日) 表示，伊朗短暫重開荷姆茲海峽後再次關閉，過去 36 小時有 35 艘船隻在駛出海峽途中掉頭折返。

另據《新華社》周日報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍已劃定一條從荷姆茲島以南至拉臘克島以南水域的新航線「拉臘克走廊」，未經革命衛隊海軍許可不得通行。

一名伊拉克石油部官員表示，荷姆茲海峽關閉將導致未來三天 400 萬桶伊拉克原油出口受阻。

伊朗伊斯蘭議會議員禮薩伊 · 庫奇周日表示，伊朗已起草一部關於管理荷姆茲海峽的綜合性法律，即將定稿。根據該法，伊方將禁止與以色列有關的貨物和船隻通過海峽，未經伊朗最高國家安全委員會許可，敵對國家船隻也不得通過。此外，曾對伊朗造成損失的國家，在支付賠償前，其船隻也不得通過該海峽。