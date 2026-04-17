鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-17 08:45

上周美國差點成為石油淨出口國，美國上一次成為原油淨出口國是在 1943 年。據《路透社》周三（15 日）報導，近期美國原油出貨量接近歷史最高水準。

伊朗戰爭引發全球能源市場有史以來最大規模供應中斷，全球約五分之一石油和天然氣供應無法通過荷姆茲海峽，亞洲和歐洲買家爭相搶購其他地區的原油。這大大增加了國際市場對美國原油的需求。美國是全球最大原油生產國。

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分析師和交易商表示，美國正在迅速接近原油出口能力上限（約 600 萬桶 / 日）。

美國政府 15 日發布的數據顯示，上周美國原油淨進口量（即進口量與出口量之差）縮小至每日 6.6 萬桶，為 2001 年有周度數據以來最低水準；出口量則攀升至每日 520 萬桶，為七個月以來最高紀錄。

數據顯示，美國上一次成為原油淨出口國是在 1943 年（按年度計算）。

Rystad 能源公司石油市場副總裁賈尼夫 · 沙阿表示，美國原油出口增加證明了大西洋沿岸和亞洲買家正在更遠的地方尋找可用供應，區域油價差足以彌補運輸成本。

最近幾個月希臘等國首次大量購買美國原油。

船舶追蹤服務公司 Kpler 的數據顯示，上周美國出口的約 240 萬桶 / 日（佔 47%）運往歐洲，約 149 萬桶 / 日（約佔 37%）運往亞洲，較去年同期的 30% 有所上升。主要買家包括荷蘭、日本、法國、德國和韓國。

數據還顯示，一艘裝載 50 萬桶原油的船隻顯示正駛往土耳其，這至少是一年以來美國首次向土耳其出口原油。

與此同時，美國原油進口量上周下降超過 100 萬桶 / 日，至每日 530 萬桶。美國仍大量進口原油，因為煉油廠的設計更適合加工較重、含硫量較高的原油，而非自身生產的輕質低硫原油。