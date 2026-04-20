鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-04-20 11:20

受美伊緊張局勢再度升溫，加上中東和平協議前景不明影響，投資人湧入避險資產，推動美元周一 (20 日) 兌主要貨幣走強，升至一周以來高點，專家最新也指出，受惠於升息預期及「美國例外論」的支撐，美元今年兌大多數全球主要貨幣料將維持走強態勢。

美元創一周高！澳聯邦銀行：受升息預期及AI支出熱潮影響 美元指數料將續強 6月底破百 (圖:shutterstock)

根據澳洲聯邦銀行 (CBA) 策略師 Joseph Capurso 等人最新出具的研究報告，在 AI 資本支出熱潮、減稅政策、能源獨立及美元避險屬性等多重因素推動下，美元仍有進一步升值空間。儘管隨著本益比回落導致美元公允價值有所下降，但相較於中期驅動因素，美元目前仍處於「低估狀態」。

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CBA 預估，Fed 將於今年 12 月啟動升息周期，以將通膨拉回 2% 目標水平，可能需要累計 75 個基點的溫和緊縮，讓政策進入限制性區間，這與市場目前計入降息 25 個基點機率的預期形成鮮明對比。

此外，全球 AI 熱潮以美國為中心，其龐大資本支出規模有效保護美國經濟免受 去年關稅衝擊的影響。

地緣政治方面，雖然美元可能在荷姆茲海峽開放之初走貶 1% 至 2%，但若戰爭導致中東生產和基礎設施遭受永久性破壞，市場參與者下調全球經濟前景，美元將進一步走強。

基於上述分析，CBA 已將美元指數 6 月底預期從 99.6 上調至 100.1，並將今年 12 月底預期大幅上調至 104.5，遠高於此前預估的 101.8。