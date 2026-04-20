鉅亨網新聞中心 2026-04-20 13:33

伊朗總統裴澤斯基安周日 (19 日) 痛批，美國在談判及停火階段持續表現出背信棄義行為。根據伊朗國家電視台（IRIB）引述消息人士報導，伊朗目前不打算參加與美國的新一輪談判。這一表態發布之際，距離雙方停火協議到期僅剩 3 天。

伊朗總統痛批美國「背信棄義」 不打算進行第二輪談判。(圖:shutterstock)

裴澤斯基安與巴基斯坦總統夏巴茲周日進行通話，就地區最新局勢、伊斯蘭堡談判以及停火相關事宜交換意見。他對巴方為實現和平所做堅定努力表示讚賞，並特別感謝該國的貢獻。

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澤斯基安指出，美國在談判及停火階段持續表現出背信棄義、霸凌且不合理的行為。他強調，美方持續實施所謂海上封鎖等挑釁性、非法舉動，不僅公然違反停火協議，也違反聯合國憲章宗旨原則。

此外，伊朗國家電視台報導稱，德黑蘭已拒絕在當前條件下舉行新一輪談判，理由是美方提出「過分要求」、立場反覆變化，並持續對伊朗實施海上封鎖及發出威脅。

報導稱，伊朗認為，美方的相關舉措違反停火協議，是阻礙談判推進的主要原因。

與此同時，美國總統周日也在社群媒體發文表示，伊朗軍方對荷莫茲海峽附近的船舶開火，已「完全」違反停火協議，並再度威脅除非伊朗接受協議，否則將攻擊伊朗的橋樑與發電廠。