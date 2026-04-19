鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-20 05:10

那斯達克指數上周五持續收高，連續上漲第 13 個交易日，創 2009 年 7 月以來的最長連漲紀錄，科技股 ETF XLK 更是刷新週線高點，報收 153 美元上方，市場情緒一度亢奮，但美銀首席投資策略師 Michael Hartnett 卻警告，這場極速反彈恐正演變為一個代價高昂的「多頭陷阱」。

Hartnett 認為，由創紀錄現金外流驅動的行情，正從「超賣修復」演變為可能令多頭遭套的危險區間。技術面已出現裂痕，本輪反彈節奏異常，市場從超賣切換至超買僅歷時 11 個交易日，為 1982 年以來第二快。

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更值得警惕的是類股背離，金融股 ETF XLF 未能守住 200 日均線，暗示此輪上漲缺乏足夠的市場廣度，而澳元兌日元升至 1990 年以來最高，則被視為風險偏好過熱的縮影。

資金流向數據同樣揭示市場的脆弱性。光上周便有逾 1722 億美元現金創紀錄流出，其中 113 億美元湧入股市，79 億美元流向債券，黃金與加密貨幣也獲得淨流入。這種由被迫入場驅動的追漲行為，歷史上往往出現在行情最為拉伸之時。

儘管美銀 4 月全球基金經理人調查顯示，機構悲觀情緒為 2025 年 6 月以來最濃，但實際資金流向卻截然相反，今年全球股票資金流入規模可望突破 1 兆美元。

Hartnett 對此犀利地指出，基金經理人「只擅長一件事，那就是說謊」，建議投資者「要看他們怎麼做，而不是怎麼說」。這種言行不一，既是推漲動力，也可能在市場反轉時成為拋售觸發點。

目前多空博弈聚焦於通膨與獲利：空頭擔憂 Q2 通膨未見頂將引發債市拋售風暴，多頭則押注標普 EPS 突破 330 美元以支撐新高。

Hartnett 還預估 Fed 降息預期將進一步收窄，目前市場僅定價 5 個基點，仍有下行空間。

他特別建議投資人「買入中國」，理由是中國科技出口年增率 43%，規模達 2340 億美元，且人民幣兌日元和韓元均升至數十年最強水平，加上在替代能源及俄羅斯石油方面的資源儲備，為中國 AI 發展提供了重要支撐。

此外，Hartnett 也提及美國證監會擬取消個人日內交易 2.5 萬美元最低資金門檻一事，將其解讀為監管層意在為市場創造「最後一波」零售資金驅動行情的信號。