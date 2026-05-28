鉅亨網編輯林羿君 2026-05-28 15:30

華爾街大型銀行樂觀預期，交易部門將再度迎來亮眼一季。

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事實上，2026 年前三個月，美國大型銀行已因交易業務大幅成長而創下歷史最佳單季表現，其中又以股票交易受惠最深。伊朗戰爭引發市場劇烈波動，加上外界對人工智慧與私募信貸風險的擔憂，推升交易需求。

莫伊尼漢在伯恩斯坦（Bernstein）策略決定研討會上指出，美銀一直致力於擴大運用其資產負債表實力，以支持交易業務並大舉投資科技。此外，該行已於去年 10 月擢升馬內爾斯基（Denis Manelski）與蘇貝里（Soofian Zuberi），共同執掌全球市場業務。

莫伊尼漢強調，這是一項高度專業且複雜的客戶業務，銀行必須願意投入足夠規模與人才，而團隊目前執行成果相當出色。

在同場會議上，小摩執行長戴蒙也表示，摩根大通第二季的投資銀行業務手續費收入可望增長 10% 或更多。

戴蒙直言，現在市場熱度破表，私募基金贊助人忙得不可開交、企業活動頻繁，整個市場充斥著極為樂觀的榮景。

不過，景氣大好也意味著，這家全美資產規模最大的銀行，今年的支出將比管理階層原先預期多出約 10 億美元。

戴蒙對此表示，這筆開支的增加主要是受到業績提升的驅動，所以這是花得很值得的 10 億美元。

雖然戴蒙坦言目前資產價格偏高，但他透露摩根大通未來幾年內仍有機會進行另一樁大型併購案。

他指出，自己確實認為未來幾年內可能會有機會動用 100 億至 200 億美元的資金來進行收購，並表示摩根大通正持續密切尋求合適標的。

即便面臨關稅干擾與中東衝突，美銀執行長莫伊尼漢認為，美國經濟依舊維持強勁，這點從持續熱絡的消費者與企業支出，以及穩健的失業率中可一覽無遺。

他進一步指出，佔美銀營收過半的淨利息收入（NII）本季表現同樣穩健良好，全年表現更可望達到先前設定的 6% 至 8% 目標區間的上緣。

美銀在繳出強勁的首季成績單後，已於 4 月上調了全年的淨利息收入財測。該行第一季獲利創下近 20 年來的新高，最主要的功臣便是股票交易部門寫下創紀錄的營收。

此外，美銀近來也積極招募財富管理顧問，並預估該業務營收將出現 10% 至 13% 左右的雙位數增幅。莫伊尼漢強調，美銀正致力於嚴控成本，目標是將營運槓桿（operating leverage）維持在第一季的水準。