鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-19 12:00

今年以來，iShares 旗下一檔相對低調的基金：安碩 MSCI 美國價值 因子 ETF(VLUE-US) 異軍突起，在逾 160 檔大型價值 ETF 中以 14.8% 的漲幅高居榜首。然而，這檔基金的亮眼表現背後，卻暗藏一個投資人不得不正視的關鍵盲點。

根據《巴隆周刊》報導，安碩 MSCI 美國價值 因子 ETF 標榜經典的價值投資理念，官網宣稱其策略為「買進相對基本面而言價格更低廉的股票」。

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憑藉今年的強勁表現，該基金吸引了大量資金湧入。根據 FactSet 數據，年內投資人已淨申購約 6.8 億美元，在全市場價值型 ETF 中排名第二。

自 2026 年初以來，該檔基金累計報酬達 14.8%，在晨星（Morningstar）追蹤的 160 多檔大型價值型 ETF 中名列第一。

安碩 MSCI 美國價值 因子 ETF 目前管理資產約 120 億美元，雖具一定規模，但仍不屬於市場上最主流的投資標的。

事實上，晨星統計中還有至少五檔規模更大的 iShares 價值型 ETF，例如資產達 730 億美元的安碩羅素 1000 大型價值股 ETF(IWD-US) ，以及約 480 億美元的安碩 標普 500 價值指數 ETF(IVE-US) 。

重倉科技股是關鍵

報導指出，安碩 MSCI 美國價值 因子 ETF 的超額表現，很大程度上源於其與傳統價值型基金截然不同的配置邏輯。

根據晨星（Morningstar）數據，科技股與通訊股合計佔其投資組合逾 50%，而大型價值基金的平均比例僅為 21%。

其中，美光科技今年股價已飆升 61%，儘管漲幅驚人，但因其獲利預計將快速成長，2026 年預期本益比仍不到 6 倍。

安碩 MSCI 美國價值 因子 ETF 所追蹤的 MSCI 增強價值指數，採取了有別於傳統的方法論。

該指數並非單純篩選本益比低的防禦性板塊（如公用事業或能源），而是力求維持與美國整體股市相近的板塊權重，再於各板塊內部挑選相對同業估值更低的個股。

平心而論，安碩 MSCI 美國價值 因子 ETF 的運作方式與其招募說明書的描述完全一致，並無不透明之處。