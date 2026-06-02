鉅亨研報 2026-06-02 10:51

一、AI 浪潮持續升溫，美股成長股再受市場關注

隨著人工智慧、雲端運算與數位經濟快速發展，全球資金持續聚焦美國大型科技股。從輝達、微軟到 Google 等企業，不僅掌握產業趨勢，更成為推動美股創新成長的重要引擎。在這樣的市場環境下，追蹤美國大型成長股的 00924，也逐漸成為投資人布局海外資產的重要選項。

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00924 追蹤 S&P500 成長指數，並非單純複製標普 500，而是進一步透過營收成長、EPS 成長與股價動能等指標，篩選出約 200 檔具備成長潛力的企業。目前 00924 前十大成分股就涵蓋輝達、微軟、蘋果、Google、Meta 及亞馬遜等全球科技巨頭，且前十大持股占比超過五成，展現「強中選強」的投資策略。

近年來無論是搜尋引擎革命、智慧手機普及，還是近期 AI 熱潮，成長型企業往往能率先受惠，而 00924 正是鎖定這類具備長期競爭力的企業。

三、規模暴增背後，00924 真正優勢不只 AI 題材？

除了成分股受到市場矚目外，00924 近年基金規模與受益人數也呈現快速成長，反映投資人對美股成長題材的高度關注。不過，00924 的吸引力是否只是因為持有輝達與 AI 概念股？還是其追蹤指數本身具備更值得關注的長期優勢？

尤其當市場震盪來臨時，成長型資產究竟能否持續展現超額報酬？而 00924 與一般 S&P500 ETF 相比，又有哪些容易被忽略的差異，可能成為未來績效分水嶺？

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