鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-02 15:25

台股加權指數不斷「破關」創新高，櫃買中心統計截至 6 月 2 日上櫃掛牌 ETF 總計達 113 檔，6 月份預計高達 12 檔新基金與 ETF 展開募集和掛牌，本週華南永昌未來金融 (009822-TW）明（3）日率先掛牌，主要鎖定美股含 Mastercard、Visa、Robinhood 等國際數位金融與支付巨頭。

華南永昌投信募集發行的股票型 ETF「華南永昌全球未來金融優選 30 ETF」（華南永昌未來金融，009822-TW），為華南永昌投信今年度推出的首檔 ETF 產品，以極具親民度的發行價格新台幣 10 元面世，提供小資族輕鬆參與全球頂尖金融科技企業長線成長的機會，是一檔鎖定全球數位金融、電子支付及數位資產領域的主題型 ETF，其風險等級為 RR4，屬於積極型投資。

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009822 追蹤彭博 TPEx 全球未來金融優選 30 指數，成分股聚焦全球未來金融生態圈領域。投資組合緊扣數位貨幣與資產、數位支付兩大增長動能，大約有 80% 以上聚焦金融服務平台與支付，專注於全球金融科技基礎設施、數位錢包、區塊鏈與資產代幣化。

華南永昌證表示，其主要持股高度國際化，美國佔比最重，涵蓋 Mastercard、Visa、Robinhood 等國際數位金融與支付巨頭，精準佈局未來高成長的金融科技與去中心化生態。