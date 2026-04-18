三檔個股漲逾200%！那斯達克連漲12天、 創2009年來最長紀錄
鉅亨網編譯余曉惠
以科技股為主的那斯達克綜合指數近來氣勢如虹，到周五 (17 日) 已經連漲 12 個交易日的，為 2009 年以來首見，這個亮麗紀錄背後有三檔個股特別亮眼。
在過去 12 個交易日中，Avis(CAR-US)、Allbirds(BIRD-US) 與 Xanadu Quantum(XNDU-US) 表現最突出，根據道瓊市場數據，從 3 月 30 日到 4 月 16 日，這三檔個股漲幅分別高達 231%、266% 與 317%。
科技股這波漲勢，主要受美伊停火展望激勵。目前美伊停火協議暫定於下周三 (4 月 22 日) 到期，市場普遍認為，戰爭若能告終，將有助於壓低能源價格、緩解通膨升溫乃至於升息疑慮，這對科技公司的獲利前景而言是利多消息。
德意志銀行 (Deutsche Bank) 策略師 Jim Reid 周五說：「市場對於行進方向依然保持樂觀。」
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