鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-17 16:00

根據《彭博》引述消息人士透露，海灣阿拉伯國家及歐洲領導人認為美伊和平協議約需 6 個月才能達成，因此敦促雙方延長停火協議以涵蓋此時間表。不過，美國總統川普對美伊達成永久停火協議表達高度樂觀，周四 (16 日) 宣稱談判進展「非常順利」。

海灣及歐洲官員警告：美伊恐需6個月時間才能達成協議(圖:shutterstock)

隨著現行的兩周停火協議即將於下周二屆滿，華府與德黑蘭正研議延長休兵，以爭取更多談判時間，川普甚至暗示，雙方最快可能在周末再次會晤。

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自今年 2 月底美國與以色列對伊朗發動轟炸，隨後伊朗對以色列及沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等國展開報復性襲擊以來，中東局勢陷入動盪。

據報導，目前美伊雙方正權衡是否將原本於周二屆滿的停火再延長兩周，以爭取更多談判空間。與此同時，海灣與歐洲領導人私下警告，若關鍵的荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 無法在下個月前重新開放，以恢復能源流動，全球恐將爆發糧食危機。

受衝突影響，荷姆茲海峽自開戰以來實質關閉，嚴重打擊海灣國家的石油、天然氣與肥料出口。布蘭特原油價格自衝突開始已飆升逾 35%，一度衝破每桶 99 美元。阿聯等國已明確要求「無條件重新開放」海峽，並強調必須應對伊朗包括核能力、導彈及無人機在內的全方位威脅。

儘管海灣國家偏好外交解決，但仍堅持和平協議必須包含禁止伊朗提煉濃縮鈾及擁有長程彈道飛彈。前英國駐伊朗大使 Rob Macaire 指出，短期內達成協議並不樂觀，目前川普總統的樂觀情緒很大程度是基於市場影響的考量。雖然雙方可能在核能檢查與解凍資產等領域達成共識，但針對荷姆茲海峽的控制權及安全保證問題將極為複雜。