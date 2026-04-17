鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-17 21:00

隨著美國與伊朗達成脆弱的停火協議，全球金融市場正出現顯著的轉向。德意志銀行 (Deutsche Bank) 與富國銀行 (Wells Fargo) 等大型機構指出，由戰事推動的美元避險行情可能已經告終，投資者正重新擁抱高風險資產。

根據數據顯示，自美伊雙方於 4 月 7 日達成停火以來，彭博美元現貨指數已下跌約 1.4%，幾乎回吐了自 3 月戰事升溫以來的所有漲幅，回到 2 月底衝突爆發前的水準。與此同時，對風險敏感的貨幣如北歐國家、紐西蘭和澳洲貨幣兌美元平均上漲了約 3%，標準普爾 500 指數更在本周創下歷史新高。

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投資者的行為也證實了這一趨勢。道富銀行的資料指出，投資人對美國資產的美元避險比率已攀升至 63%，創下兩年來的高點。在選擇權市場中，對美元的信心也顯著下降，部位處於數周來最不看好的狀態。

XTB 研究主管 Kathleen Brooks 指出，資金正明顯從美元等避險資產輪動回風險資產，若衝突能徹底解決，美元可能進入長期的疲弱階段。

隨著戰火降溫，市場焦點重新回到拖累美元的長期因素上，特別是聯準會 (Fed) 降息的前景。美元在去年已下跌 8%，創下 2017 年以來最差表現，而當前的停火局勢讓投資者再次關注這些基本面利空。

此外，政治因素也為美元增添不確定性。川普總統近期威脅若聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 不「及時」卸任便會將其撤換，這引發了市場對聯準會獨立性的疑慮。Brooks 表示，這可能重啟「美元貶值」的主題，且川普政府內部也存在希望透過弱勢美元來支持美國出口的觀點。

儘管看空氛圍濃厚，但市場仍存在警惕聲音。目前巴基斯坦正試圖斡旋將下周到期的停火協議延長，但局勢依然充滿變數。