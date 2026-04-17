鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-17 18:30

台北股匯連漲多日後，今 (17) 日面臨回檔壓力，外資偏向賣股匯出，加權指數終場跌逾 300 點，失守 3 萬 7 千點關卡，新台幣兌美元一度貶回 31.6 元，終場貶值 4 分，收在 31.596 元，中止連 3 升，台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 18.09 億美元，市場轉趨觀望。

美伊停火協議下周到期，日前傳出雙方有望重啟談判，帶動市場風險偏好回升，台股多頭氣盛，一舉站上 3 萬 7，不過，台積電法說會利多出盡，今天浮現獲利了結賣壓，大盤終場下跌 327.68 點，收在 36804.34 點。

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隨著避險情緒降溫，美元回落，新台幣匯率本周一路從 31.7 元跳升至 31.5 元，熱錢積極回流，出口商也伺機拋匯，今天小幅走貶，但本周累計仍升值 1.3 角或 0.41%，周線連 2 升。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.09%，韓元領頭重貶 0.58%，日元貶值 0.26%，新加坡幣貶值 0.19%，新台幣貶 0.13%，人民幣貶 0.12%，亞幣普遍拉回。