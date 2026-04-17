鉅亨網新聞中心 2026-04-17 12:20

隨著美國與伊朗達成脆弱的停火協議，全球金融市場的避險情緒顯著降溫，美元由戰爭驅動的強勁漲勢正走入尾聲。

包括德意志銀行、富國銀行及摩根大通在內的多家重量級金融機構，紛紛認為美元的「戰爭紅利」已經消退，投資人應重新關注聯準會降息預期，以及美國政治風險等長期不利因素，市場正迎來新一波看跌美元的輪動潮。

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根據道富銀行的最新數據顯示，投資人對美元的對沖比率，已飆升至兩年來的高點，反映出全球資金正加速撤離避險資產，轉而追逐紐元、澳元等風險敏感型貨幣。彭博美元現貨指數自 4 月停火協議達成以來已顯著回落，幾乎回吐了 3 月份因戰事爆發所帶來的全部漲幅。

市場分析指出，當危機緩解後，投資人的注意力已重回宏觀經濟基本面，特別是市場對於聯準會放鬆貨幣政策的強烈預期，這曾導致美元在去年創下 2017 年以來最差的年度表現，如今這一主題正重新主導匯市。

除了地緣政治因素，美國內部的政治動盪與財政負擔，也為美元帶來沉重壓力。

XTB 研究主管 Kathleen Brooks 指出，市場正對聯準會的獨立性感到擔憂，尤其是川普政府近期對聯準會主席鮑爾的任免威脅，可能引發市場對貨幣政策政治化的恐懼。同時，摩根大通策略師也警告，戰爭帶來的巨額開支將使美國財政狀況在中期內更顯疲軟。

儘管目前荷姆茲海峽的緊張局勢，仍使油價處於高檔並提供美元部分支撐，但多數資產管理公司已在 4 月增加空頭部位，美國銀行的調查更顯示「做空美元」已成為目前市場中確信度最高的交易之一。