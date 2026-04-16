鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-16 13:30

美國飛彈防禦局局長 Heath A. Collins 中將周四 (16 日) 表示，五角大廈需要數年時間才能補充在對伊朗軍事行動中消耗的武器儲備。

美消耗武器儲備恐需數年補充！哈佛專家：伊朗戰爭實際成本恐達1兆美元(圖:shutterstock)

Collins 在眾議院軍事委員會聽證會上說：「生產這些彈藥來補充庫存需要時間。我們需要啓動生產線。所有這些武器類型都有現成的生產線，我們每天都在生產武器以補充儲備，但要完全補充儲備還需要數年時間。」

‌



根據 Iran War Cost Tracker 網站報導，美國打擊伊朗的行動在 45 天內耗資已超過 510 億美元，《華爾街日報》此前也曾報道指出，美國在中東軍事行動中因軍事裝備損失和損壞造成的損失已接近 30 億美元。

另據哈佛大學甘迺迪學院公共政策專家 Linda Bilmes 最新研究指出，戰爭實際成本恐遠高於官方數據，甚至可能達到 1 兆美元。根據她的研究，在大約 40 天的衝突期間，短期成本約為每天 20 億美元，涵蓋彈藥消耗、部隊部署及軍事資產損失等開支。

她進一步指出，五角大廈目前採用的是以庫存歷史價值計價的方式，而非以現行價格進行補充計算，這使得實際成本被低估。

根據 Bilmes 測算，官方公佈的 113 億美元支出更接近 160 億美元。此外，美國與軍工企業簽訂的多年期飛彈與攔截系統採購合約，也將顯著推高後續補充成本。

長遠來看，戰爭開支也將因受損軍事設施與庫存重建而持續擴大，不僅涉及美國在中東部署，也包括其波斯灣盟友的基礎設施。同時，約 5.5 萬名部署在當地暴露於環境風險的士兵，未來可能產生的長期醫療與殘障福利支出，也將進一步加重財政負擔。

在此背景下，美國債務壓力恐進一步上升。Bilmes 指出，在更高利率環境和更大債務基數下，透過借貸為戰爭融資，將使利息成本增加數十億美元，而這部分支出最終將由下一代承擔。

與此同時，一項由益普索與《路透社》周二 (14 日) 發布的民調顯示，51% 的美國人認為對伊朗戰爭「得不償失」的佔比最高。該民調在川普警告「整個文明可能在今晚毀滅」與美伊宣布停火期間進行。