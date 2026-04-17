鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-17 12:39

隨著 AI 技術與半導體產業的爆發式成長，全球電力需求結構正發生質變。資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）與歐洲在台商務協會（ECCT）今（17）日舉辦研討會，聚焦企業如何從 RE100 轉向更嚴苛的「24/7 全天候無碳電力（24/7 CFE）」 。Google 亞太區能源基礎設施資深協理蕭義俊揭露，因應 AI 發展，Google 資料中心用電量在 2023 至 2024 年間已大幅成長 27%，顯示在 AI 時代下，穩定且潔淨的電力供應已成為企業競爭力的核心 。

AI 翻轉全球用電趨勢 24/7 CFE 成為減碳新門檻

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資誠普華國際財務顧問執行董事王韻輝分析，過去 25 年歐美用電量因節能與工廠外移維持平穩，但 AI 算力需求的爆發，預期未來 5 年將推升歐美用電成長 10% 。這股趨勢促使綠電採購由「年度匹配」升級為「每小時匹配」的 24/7 CFE 願景 。

經濟部能源署代理署長吳志偉指出，企業角色已從單純消費者轉變為具備影響力的「產消者（Prosumer）」 。他強調，企業應結合節能、儲能及需量反應，提升自身用電韌性 。

科技大廠實踐路徑 Google 採多元綠電組合策略

作為全球綠電領頭羊，Google 在台灣採取「多元綠電組合」 。除了太陽光電，更搭配離岸風電與地熱等具備不同發電曲線的能源進行互補 。此外，Google 堅持「外加性」原則，優先採購新建案場綠電，並投資長效型儲能技術，試圖發揮市場催化劑作用，加速新興能源技術的規模化與降本 。

電網韌性與虛擬電廠 打造穩定供電生態系

日立永續能源總經理溫文冠則從設備面切入，提出以無六氟化硫（SF6-free）的環保設備降低碳足跡，並透過高壓直流輸電（HVDC）技術阻絕電網事故擴散 。義電智慧能源（Enel X Taiwan）部長陳國隆補充，透過「虛擬電廠」整合企業儲能與需量反應資源，能將平時備用的電力在關鍵時刻投入調度，創造電價差套利與穩定電網的多重價值 。