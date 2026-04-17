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〈焦點股〉邁科AI伺服器帶動全年營收有望倍增 漲停創新天價

鉅亨網記者劉玟妤 台北

邁科 (6831-TW) 受惠 AI 伺服器散熱產品拉貨動能強勁，液冷散熱產品逐步放量，今年全年營收有望翻倍成長，激勵邁科今 (17) 日亮燈漲停，鎖住 475 元，股價創歷史新天價。 

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邁科AI伺服器帶動全年營收有望倍增，漲停創新天價。(圖：shutterstock)

邁科早盤以 437.5 元開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 475 元，除站穩所有均線，也創下歷史新天價，排隊委買單約 100 張，成交量超過 1000 張。至於三大法人本周籌碼動向，周一 (13 日) 至周四 (16 日) 合計買超 77 張。 


邁科目前 AI 相關產品營收比重約 6 成，隨著 CSP 客戶自第二季開始加大拉貨力道，將推升 AI 散熱產品出貨量成長，進一步帶動 AI 散熱產品比重提升，預期今年 AI 相關產品營收占比將攀升至 7 成。 


文章標籤

邁科AI伺服器液冷散熱

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