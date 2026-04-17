〈焦點股〉邁科AI伺服器帶動全年營收有望倍增 漲停創新天價

邁科早盤以 437.5 元開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 475 元，除站穩所有均線，也創下歷史新天價，排隊委買單約 100 張，成交量超過 1000 張。至於三大法人本周籌碼動向，周一 (13 日) 至周四 (16 日) 合計買超 77 張。