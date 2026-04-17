勞退舊制也能搶搭年報酬15%「紅利」列車？勞部樂見其成：研議擴大收益保障

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-17 14:50

今（17）日立法院社會福利及衛生環境委員會針對勞退制度進行質詢，立委關切僅適用勞退舊制之勞工權益，並允許結清舊制退休金後移入新制個人專戶。勞動部對此表示，考量產業環境變遷與勞工對於新制基金穩定收益的期待，過去勞退新制施行時未能轉換的純舊制勞工，目前確實無法享有自提與基金收益分配。勞動部評估具可行性，能擴大退休金投資收益並強化保障，後續將朝此方向研議具體方案，讓純舊制勞工也能分享近兩年年化收益率超過 15% 的投資紅利。

勞退舊制也能搶搭新制年報酬15%「紅利」？立委促提前結算轉新制 勞部：樂見其成。（鉅亨網資料照）

上午立委針對現行勞動基準法之舊制退休金制度提出修正建議，當年勞退新制於 94 年 7 月 1 日施行時，雖提供 5 年轉換期，但仍有部分資深勞工選擇留在舊制，導致這群「純舊制」勞工至今無法像新制勞工一樣，透過自願提繳退休金來累積個人資產，更無法參與政府經營勞退新制基金所產生的紅利分配。立委要求勞動部應修法打破制度藩籬，研議讓舊制勞工結清年資後，將退休金移入新制專戶參加投資。

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對此，勞動部回應指出，過去勞退舊制勞工必須在同一事業單位工作達一定年資及年齡，才有請領退休金的權利。考量到現代產業環境變遷迅速，勞工要在單一單位久任並達成退休要件實屬不易，過去常發生勞工看得到、領不到退休金的困境。雖然 94 年至 99 年間曾提供轉換機會，但未能改選新制的勞工，目前法律上確實無法結清舊制退休金移入個人專戶，進而錯失政府投資運用基金帶來的穩定收益。

根據勞動部統計，勞退新制基金自成立至 114 年底的平均報酬率已達 7.64%，尤其前 2 年的年化收益率更雙雙突破 15%，顯示政府專業代操的績效深受勞工信任，也提升了社會對於基金運用的期待。近期包含工會團體與立法委員皆強烈反映，應開放純舊制勞工加入自提行列，並將提前結算的資金投入新制專戶。