IEA警告：歐洲航空燃油只夠維持六周 有史以來最大能源危機

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-17 11:32

中東緊張局勢使得全球能源供應鏈持續承壓，歐洲正面臨一場迫在眉睫的航空燃油危機。國際能源署（IEA）周四（16 日）發出警告，稱歐洲航空燃油可能只夠維持六周，若荷姆茲海峽遲遲無法恢復通航，航班可能很快就會取消，將給經濟帶來嚴重衝擊。

歐洲航空燃油只夠維持六周，有史以來最大能源危機。（圖：Shutterstock）

國際能源署署長法提赫 · 比羅爾周四接受《美聯社》採訪時將當前局勢形容為「有史以來我們面臨的最大能源危機」。他指出，受荷姆茲海峽石油、天然氣等關鍵能源運輸受阻影響，全球能源體系正面臨嚴重衝擊。

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「過去有一支樂隊叫『恐怖海峽』，現在這個海峽確實可以稱得上是恐怖。」比羅爾說，「這將對全球經濟產生重大影響，而且這種情況持續時間越長，對全球經濟成長和通膨的衝擊就越嚴重。」

他表示，能源危機的直接後果是汽油、天然氣和電價全面飆漲，且這種衝擊呈現出明顯不均衡性，開發中國家首當其衝，特別是亞洲、非洲和拉丁美洲的貧窮國家。

他強調，如果伊朗戰爭無法達成和平解決方案，荷姆茲海峽無法恢復通航，「沒有一個國家可以獨善其身」。

荷姆茲海峽在和平時期承擔著全球近 20% 石油貿易運輸。比羅爾警告，在當前局勢下，歐洲航空燃料庫存「可能只剩大約六周」，「如果海峽無法開放，很快我們就會聽到某些航線因燃料短缺而取消的消息」。

據美國《CNBC》報導，國際能源署也在聲明中表示，未來 6 周一些歐洲國家可能會開始面臨航空燃油短缺的風險，這在很大程度上取決於他們是否能從國際市場迅速填補中東供應缺口。伊朗戰爭爆發前，中東佔歐洲航空燃料淨進口量 75%。

美國燃料價格追蹤和數據分析服務公司 GasBuddy 石油分析主管 Patrick De Haan 說，在所有精煉燃料中，航空燃料受到的影響最大，因為產量最少，每桶原油中僅約 10% 被用於生產航空燃料。