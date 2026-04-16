〈美股盤後〉川普稱美伊接近達成協議 標普那指續寫新高 台積電ADR跌超3% 

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-04-17 06:00

美股週四 (17 日) 再度上攻，兩大指數續創歷史新高，主因美國總統川普釋出美伊接近達成協議的訊號，加上以色列與黎巴嫩同意暫時停火，中東局勢明顯出現緩和跡象。

川普稱美伊接近達成協議 標普那指續寫新高 台積電ADR跌超3% (圖：REUTERS/TPG)

在經歷 3 月修正後，股市快速回穩，標普 500 指數週四收漲約 0.2%，那斯達克指數上漲 0.4%，兩大指數同步再寫收盤新高。道瓊指數上漲 115.00 點。

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川普週四尾盤時段表示，美國與伊朗接近達成協議，並強調協議將確保伊朗不發展核武。他指出，目前市場表現良好、油價回落，談判氣氛正朝正面方向發展

川普在 Truth Social 發文指出，以色列與黎巴嫩已達成為期 10 天的停火協議，市場因此押注中東衝突有望降溫。

不過，美伊之間仍存在摩擦。美國對伊朗港口實施的海上封鎖持續進行，美國中央司令部指出，在 72 小時內已迫使 14 艘船隻掉頭，尚未有船隻成功突破封鎖。油價在供應受限影響下維持高檔，持續對全球能源市場帶來壓力。

美國國防部亦釋出強硬訊號，表示若談判破局，美軍可隨時恢復大規模軍事行動，顯示局勢仍具不確定性。

美股週四 (16 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 115.00 點，或 0.24%，報 48,578.72 點。

那斯達克指數上漲 86.69 點，或 0.36%，報 24,102.70 點。

S&P 500 指數上漲 18.33 點，或 0.26%，報 7,041.28 點。

費城半導體指數上漲 90.06 點，或 0.97%，報 9,329.35 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 45.87 點，或 0.29%，報 15,997.72 點。

標普 11 大板塊以能源與房地產領漲，醫療保健與工業表現相對疲弱 (圖片：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 0.79%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.14%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.33%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.20%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.48%。

台股 ADR 僅台積獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.13%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.36%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 6.73%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.19%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 挫跌 3.13% 至每股 363.35 美元，換算價 2291.93 元，折溢價率 9.92%，台積電週四公布的首季毛利率達 66.2%、每股盈餘 22.08 元，雙雙刷新歷史紀錄，全年營收展望也首度上修至超過三成成長。

瑞穗證券分析師 Jordan Klein 表示，市場對半導體產業的預期已經非常高，「當好消息早已反映在股價中，即使財報表現良好，也可能引發短線資金輪動」。

串流平台龍頭 Netflix(NFLX-US) 週四收紅 0.074% 至每股 107.79 美元，儘管 Netflix 盤後公布業績超出預期，但其盤後股價仍跳水超 8%，因聯合創始人 Reed Hastings 宣布離職，他因幫助徹底改變電影和電視節目進入家庭的方式而受到讚譽，顛覆了好萊塢的商業模式。

在伯恩斯坦將 AMD 的目標股價從每股 235 美元上調至 265 美元後，AMD (AMD-US) 飆漲 7.80%，分析師稱：「我們越來越看好 AMD，因為他們受益於伺服器 CPU 市場的強勁表現。」

百事可樂 (PEP-US) 漲超 2% 至每股 158.38 美元，其第一季營收年增 8.5% 至 194.4 億美元，核心每股盈餘為 1.61 美元，均超出市場預期，並重申 2026 財年業績指引不變。

嘉信理財 (SCHW-US) 最新財報獲利優於預期但營收不如預估，導致該股週四暴跌 7.62% 至每股 92.62 美元。

航空業亦面臨壓力。Spirit Airlines 母公司 Spirit Aviation Holdings(FLYYQ-US) 傳出最快本週可能進入清算程序，主因燃油成本飆升進一步壓縮營運空間，該股崩跌 10.36% 至每股 0.25 美元。

經濟數據

美國勞動市場仍具韌性。上週初領失業金人數降至 20.7 萬人，優於市場預期。不過，3 月工業生產意外下滑 0.5%，反映製造業動能轉弱，為景氣前景增添變數。

華爾街分析

德銀分析師 Jim Reid 指出，近期漲勢相當驚人，標普 500 在短短 11 個交易日內上漲 10.7%，此類快速反彈在歷史上相對罕見。本世紀僅出現約 15 次，平均約每兩年才出現一次。

不過市場內部結構仍引發關注。LPL Financial 宏觀策略主管 Kristian Kerr 認為，近期成交量持續低於年初以來平均水準，顯示這波上漲主要來自空頭回補與部位調整，而非大量新資金進場，後續動能仍需觀察。