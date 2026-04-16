鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-17 05:40

《BBC》等多家媒體報導，美國總統川普週四 (16 日) 表示，與伊朗的協議可能很快達成，伊朗已同意在逾 20 年內不發展核武。

川普：美伊協議可能很快達成 伊朗已同意不擁有核武 (圖：shuttertsock)

美國總統川普在白宮接受媒體提問時表示，與伊朗的協議可能很快達成，並強調絕不能允許德黑蘭發展核武。

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川普表示：「伊朗想要達成協議，而我們與他們的談判進展相當順利。我們必須確保沒有核武…… 這是非常關鍵的一點。他們現在願意做的事情，是兩個月前還不願意做的」

川普對持續進行的美伊談判表達樂觀態度，並補充表示：「看起來非常不錯，我們將與伊朗達成協議，而且會是一項好協議，這將是一項沒有核武的協議。」

他多次強調，伊朗已同意談判的核心條件。他同時聲稱，德黑蘭已同意歸還與地下設施相關的核材料。

川普表示：「伊朗同意把那些因為我們用 B-2 轟炸機攻擊後埋在地下深處的核材料還給我們，」此處可能指的是濃縮鈾。「因此，我們與伊朗之間已經達成了很多共識。」

他也暗示，下一輪面對面談判可能很快展開，談判「很可能」會在本週末進行。

針對濃縮鈾長期限制問題，川普指出：「我們有一項聲明，一項非常有力的聲明，內容是他們在超過 20 年後都不會擁有核武…… 坦白說，其實沒有 20 年的限制。」