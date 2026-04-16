輝達新模型點火量子行情 概念股一周暴漲最高50%

鉅亨網編譯許家華 2026-04-17 04:00

量子運算概念股本周強勢反彈，在輝達 (NVDA-US) 推出新一代開源 AI 模型後，市場情緒明顯升溫。

（圖：REUTERS/TPG）

周四 (16 日) 多檔量子相關個股持續上漲，延續本周以來的大幅漲勢，其中 IonQ(IONQ-US) 與 D-Wave Quantum(QBTS-US) 股價自周初以來雙雙飆升約 50%，Quantum Computing(QUBT-US) 與 Rigetti Computing(RGTI-US) 則上漲超過 20%。

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此次行情主要受到輝達發布「Ising」系列開源 AI 模型帶動，該模型旨在加速量子運算技術發展。輝達執行長黃仁勳表示，AI 將成為量子運算的核心控制層，相當於量子機器的作業系統，可將脆弱的量子位元 (qubits) 轉化為具備可擴展性與可靠性的量子 - GPU 系統。

根據輝達說明，Ising 模型提供高效能且可擴展的 AI 工具，特別針對量子運算兩大關鍵挑戰——錯誤校正與系統校準——進行優化，這兩項技術被視為打造混合式量子與傳統運算系統的核心瓶頸。該模型名稱源自著名的伊辛模型，象徵其在物理與計算領域的基礎地位。

此次發布時機亦具象徵意義。4 月 14 日被稱為「世界量子日」，源於 2021 年國際科學界倡議，以提升大眾對量子科技的認知。該日期對應量子物理關鍵常數——普朗克常數的前三位數 4.14。

輝達股價同步走強，本周創下自 2023 年以來最長連漲紀錄，10 個交易日累計上漲 18%。市場普遍認為，AI 與量子運算的結合將成為下一波技術革命的重要驅動力。

儘管前景備受看好，量子運算市場規模仍有限，目前主要公司總市值約 310 億美元，且由於高度投機性，股價波動劇烈。今年以來，D-Wave 與 Rigetti 股價分別下跌約 20% 與 15%，顯示市場仍處於早期發展階段。

此外，IonQ 本周亦公布重要技術進展，宣布成功連接兩台遠端量子電腦，稱此為「基礎性技術里程碑」。同時，公司亦獲得美國國防高等研究計畫署 (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) 合約，進一步強化其在量子運算領域的地位。