鉅亨網新聞中心 2026-04-16 22:00

全球智慧型手機市場在經歷連續十個季度的成長後，開始顯露疲態。根據產業研究機構 IDC 最新報告顯示，2026 年第一季度全球智慧型手機出貨量年減 4.1% 至 2.897 億部。這不僅是短期需求的波動，更被視為新一輪產業週期調整的開端。

記憶體荒引爆寒冬！手機出貨轉跌 高端稱王、平價潰敗。(圖:shutterstock)

不同於以往，此次調整的核心變量源自上游供應鏈，特別是記憶體晶片的短缺與價格飆升，正以前所未有的力道衝擊著整個產業結構。

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IDC 警告，目前的放緩僅是全年情勢趨於嚴峻的前兆。由於記憶體元件供應趨緊，導致整機成本大幅推升，這場被業界形容為「前所未有的危機」已促使 IDC 將 2026 全年出貨預期下調至約 11 億部，遠低於去年的 12.6 億部。

成本壓力在價格敏感的新興市場表現尤為明顯，部分市場的終端售價上漲幅度竟達 40% 至 50%，直接重挫了消費者的購買意願。

除了記憶體，能源、物流及地緣衝突引發的運輸成本上漲，也共同交織成當前最具挑戰性的產業環境。

面對利潤受蝕，手機廠商不得不採取壓縮行銷補貼與提高產品均價等策略。這種發展方向促使產業加速朝向「高端化」轉型，廠商試圖透過推動產品向高價格帶遷移來對沖利潤壓力。

三星蘋果成為最大贏家

在此背景下，具備品牌溢價能力與供應鏈議價優勢的巨頭成為最大贏家。三星憑藉旗艦機型 Galaxy S26 Ultra 的強勁表現，一季度以 6,280 萬部出貨量重回全球第一；蘋果則在 iPhone 17 系列與中國市場銷售增長的推動下，以 6,110 萬部緊追其後，兩者皆展現了極強的抗風險能力。

相較於高端市場的韌性，中低階市場則面臨劇烈動盪。小米一季度出貨量大幅下降 19.1%，主動採取壓縮舊型號庫存、減少低階機出貨的策略以維持品牌價格體系。OPPO 與 vivo 也分別錄得 9.9% 與 6.8% 的跌幅。