調查：德國企業愈來愈傾向在亞洲而非美國投資
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
根據德國工商總會 (DIHK) 的一項調查，受美國總統川普的貿易關稅影響，投資美國的德國企業數量正在減少，並將重心轉向中國及其他亞洲國家。
在受訪的約 1,700 家製造商中，有 44% 表示計畫在美國投資，較 2025 年的調查下降了 4 個百分點，這也是自 COVID-19 疫情以來首次出現顯著下降。
與此同時，34% 的受訪者將中國列為投資目標 (高於先前的 31%)，而整個亞太地區的比例則增長了 5 個百分點，達到 26%。
DIHK 對外貿易主管 Volker Treier 指出：「與美國的貿易爭端加劇了不確定性，導致企業推遲決策。」他表示，在亞洲，企業愈來愈傾向於在當地市場 (尤其是中國和印度) 直接進行生產與銷售。
儘管如此，歐元區仍是德國對外投資最重要的地區，且領先幅度相當大。DIHK 的報告指出，歐元區的穩定性、共同內部市場以及統一貨幣提供了可靠的框架條件，在地緣政治不穩定的時期，這些是做出投資決策時不容忽視的重要因素。
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