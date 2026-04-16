鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-16 20:40

根據德國工商總會 (DIHK) 的一項調查，受美國總統川普的貿易關稅影響，投資美國的德國企業數量正在減少，並將重心轉向中國及其他亞洲國家。

調查：德國企業愈來愈傾向在亞洲而非美國投資(圖:shutterstock)

在受訪的約 1,700 家製造商中，有 44% 表示計畫在美國投資，較 2025 年的調查下降了 4 個百分點，這也是自 COVID-19 疫情以來首次出現顯著下降。

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與此同時，34% 的受訪者將中國列為投資目標 (高於先前的 31%)，而整個亞太地區的比例則增長了 5 個百分點，達到 26%。