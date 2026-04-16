鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-16 17:40

隨著伊朗戰爭進入第六周，這場衝突對全球商業環境的衝擊已逐漸從預測轉向實質數據。從零售、廣告到投資銀行業，各領域企業高層在第一季度的財報會議中，紛紛揭示了這場地緣政治危機如何重新形塑市場需求、供應鏈以及未來的投資決策。

奢侈品產業

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在所有行業中，奢侈品產業感受到的衝擊最為直接且顯著。由於中東地區購物中心的客流量大幅下降，全球精品巨頭的表現受到拖累。

LVMH 集團財務長 Cécile Cabanis 指出，中東地區的需求已大幅下滑，主因是商場人潮銳減。不過，她也觀察到地區性的差異，例如旗下的 Sephora 憑藉在沙烏地阿拉伯的強大佈局，表現相對具有韌性。Cabanis 強調，雖然目前消費減緩，但「財富並未消失」，若衝突持續導致富裕階層移居，集團也將跟隨客戶腳步提供服務。

與此同時，Kering(開雲集團) 報告其第一季中東零售營收下降了 11%，財務長 Armelle Poulou 表示，該地區自二月底以來一直是集團高度關注的焦點。此外，戰爭的衝擊波已蔓延至西歐，因來自中東與亞洲的觀光客減少，導致 Kering 在西歐的銷售額下降了 7%。

愛馬仕 (Hermes) 同樣感同身受，其中東銷售額下降 6%，並在法國市場觀察到中東客群消費力明顯走弱。不過，其財務長 Eric du Halgouët 對此持謹慎樂觀態度，認為若衝突能在兩個月內平息，企業尚有能力吸收這些負面影響。

廣告業與投資決策

廣告業巨頭陽獅集團 (Publicis Groupe) 的觀察則反映了企業對長期投資的謹慎。執行長 Arthur Sadoun 透露，由於中東局勢的不確定性，部分客戶已開始推遲「大型轉型資本支出 (Capex) 專案」。然而，Sadoun 也指出，經過 COVID-19、俄烏戰爭與通膨的洗禮，企業高層在應對危機時變得更加靈活且具韌性。

多數品牌並未削減行銷預算，因為他們深知一旦在動盪中失去市占率，未來追回的代價將極為高昂。

金融業