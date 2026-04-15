鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-15 14:00

歐洲航空燃油供應風險升溫，市場關注是否出現「系統性」短缺。分析人士指出，隨著中東局勢延續，若荷姆茲海峽封鎖未能解除，歐洲航空業在未來數週內恐面臨燃油供應中斷壓力，甚至導致數百個航班被迫取消。

Rystad Energy 經濟學家 Claudio Galimberti 表示，航空燃油供應狀況高度取決於每日通過荷姆茲海峽的原油流量。他指出，未來三至四週內情勢可能升級為系統性問題，歐洲航班最快自 5 月、6 月起出現明顯縮減。

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在美國與以色列對伊朗展開軍事行動後，伊朗封鎖荷姆茲海峽，導致這條全球關鍵能源航道運作受阻，國際油價因多空消息反覆大規模震盪。

隨著上週末美伊談判破局，美國週一 (13 日) 進一步對進出伊朗港口的船隻實施封鎖，能源供應壓力持續擴大。

ING 資深經濟學家 Rico Luman 指出，若未來幾週供應仍未恢復，市場已出現明顯短缺警訊。他表示，中東輸出受阻後，部分運油船停擺，市場需尋找替代來源，而供應緊張已在亞洲浮現，並逐步向全球擴散。

歐洲國際機場協會 (ACI Europe) 亦警告，燃油短缺最快可能在三週內衝擊市場，並對旅遊旺季帶來經濟影響。數據顯示，航空產業每年為歐洲創造約 8,510 億歐元產值，並支撐約 1,400 萬個就業機會。

油價方面，自 2 月下旬戰事爆發以來，一度升破每桶 100 美元。國際航空運輸協會數據顯示，3 月航空燃油價格月增達 103%，美國市場燃油價格亦幾乎翻倍，顯示能源衝擊持續擴散。

市場原先預期衝突可快速緩解，但隨著封鎖行動升級，局勢轉為不確定。

Galimberti 指出，從過往經驗來看，衝突若超過 8 至 9 週仍未解決，往往更可能演變為長期對峙。

面對成本上升與供應不穩，歐洲航空公司已陸續調整營運策略，包括減班、調漲票價與下修財測。Luman 表示，已有業者啟動票價調整，若油價維持高檔，後續仍可能持續反映在票價上。

航空公司方面，奧爾德尼航空 (Aurigny) 已宣布縮減部分航線運力並加收附加費。北歐航空 (SAS) 計畫 4 月取消 1,000 個航班；瑞安航空 (Ryanair) 表示若燃油短缺延續，夏季將進一步調整運能。