鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-17 14:25

中國陝西源杰科技公司今 (17) 日盤中股價超越貴州茅台，成為 A 股「股王」，截至午間休市股價報每股 1439 元(人民幣，下同)。

自 2024 年 9 月 24 日至今，貴州茅台累計漲幅近 20%，源杰科技累計漲幅近 1500%。

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從 2025 年 4 月 9 日盤中最低的每股人民幣 88.1 元，到今日盤中最高的 1439 元，源杰科技用一年的時間超越貴州茅台，成為 A 股股價最高的股票。

2013 年，源杰科技在陝西咸陽成立。2022 年 12 月 21 日在 A 股上交所科創板上市，發行價每股 100.66 元，對應市值 60.3960 億元，到了今年 3 月 20 日，源杰成為 A 股史上第八檔千金股。該公司上月也向港交所遞交招股書，衝擊「A+H」雙資本平台佈局。

截至今日午間休市，還原權值後的源杰科技股價達 2025.16 元，股價上漲近 20 倍，總市值達 1206 億元。

根據源杰科技上月向港交所提交的招股書資料，該公司是全球領先的雷射器晶片供貨商，憑藉在光電子半導體設計和製造領域的長期技術和工藝積累，致力於提供高可靠性、高速率、大批量高質交付的激光器芯片，實現數據的極致互連。

源杰科技核心產品組合包括 CW 雷射晶片、EML 雷射晶片及 DFB 雷射晶片，涵蓋 AI 資料中心、5G 通訊建設及光纖接入等核心場景。

根據灼識諮詢研報，以 2025 年對外銷售收入統計，源杰科技是全球六大雷射晶片供貨商以及全球第二大矽光高速率光互連產品雷射晶片供貨商。該公司也是全球少數能以千萬顆單位規模量產 CW 雷射晶片的公司之一。

從招股書揭露的資訊來看，源杰科技在大客戶依賴的風險方面有所提升。招股書揭露的資料顯示，2023 年至 2025 年，該公司前五大客戶收入佔比分別為 55.6%、59.1% 及 71.8%，其中最大客戶的收入佔比分別為 19%、16.4% 及 53.4%。由此可見，該公司去年超過一半的業績來自最大客戶，形成了典型的單一大客戶依賴的格局。

源杰科技去年營收約 6.01 億元，年增 138.5%；歸母淨利約 1.91 億元，較上年轉虧。營收成長主要受惠於資料中心業務收入成長，加上資料中心產品毛利率較高，因此淨利水準較去年同期增加。