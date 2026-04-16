鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-16 14:30

思格新能源 (06656-HK)今 (16) 日正式在港交所主板掛牌，開盤價每股 581 港元，較發行價 324.2 港元大漲超 80%，盤中漲幅一度漲超 90% 至 632 港元，總市值超過 1500 億港元，成功晉身全球儲能領域第三大市值公司，僅次於寧德時代與陽光電源。

這家由華為前高管許映童創立的企業，從 2022 年 5 月成立到上市僅耗時 3 年 11 個月，一舉刷新中國企業港股 IPO 最快紀錄，被市場譽為「AI + 光儲一體化第一股」。

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思格新能源本次全球發售合計 1357.39 萬股 H 股，其中香港公開發售獲近 800 倍超額認購，創今年港股新股認購熱度新高，國際配售亦獲淡馬錫、高盛、高瓴等頂級機構的踴躍認購。

根據招股書披露的資金用途，思格新能源本次募資淨額約 41.89 億港元，將主要用於擴大研發團隊、提升全球行銷網、擴充產能及拓展工商業光儲充解決方案。

思格新能源的爆發式成長堪稱資本市場奇蹟。財務數據顯示，該公司營收從 2023 年 5830.2 萬元人民幣，飆升至 2025 年的 90.01 億元，三年之間成長超 154 倍，淨利亦由 2023 年虧損 3.73 億元，去年轉虧為盈至獲利 29.19 億元，毛利率同步從 31.3% 攀升至 50.1%。

這份亮眼成績單幾乎全靠思格新能源的核心產品「SigenStor」支撐。這款集成了逆變器、儲能電池、EMS 等五大模塊的可堆疊光儲充一體機，三年來貢獻逾 90% 營收。

憑藉模塊化設計與極低的故障率，SigenStor 幫助思格新能源在 2024 年以 28.6% 的市佔率，登頂全球可堆疊分佈式光儲一體機出貨量榜首。

在市場佈局上，思格新能源精準避開中國國內激烈的紅海競爭，主攻海外。去年亞太地區 (不含中國內地) 與歐洲合計貢獻逾 90% 收入，其中澳洲市場表現尤為突出，收入佔比高達 42.6%，成為其海外擴張的重要支點。

目前，思格新能源已在全球開拓 172 家經銷商，以及超過 17600 家安裝商，透過經銷管道實現高達 97.9% 的銷售佔比，展現出強大的通路滲透力。

然而，在敲鐘慶祝的同時，這家「華為系」創業公司也面臨專利糾紛的陰影。