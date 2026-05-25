鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-25 13:26

緯穎 (6669-TW) 今 (25) 日召開股東會，會後董事長洪麗寗接受媒體訪問，指出目前整體訂單狀況仍相當強勁，不過最大的挑戰是缺材料。同時也提到，客戶對於美國新開出的產能需求狀況比想像中好，因此長期朝向美墨擴建 3 至 5 座廠規劃。

總經理暨執行長林威遠表示，AI 不只是 GPU，涵蓋 compute、訓練以及推論等，除了輝達 (NVDA-US)GPU，ASIC 也是另一條發展的道路，各大 CSP 紛紛投入自己的 ASIC 開發。他並指出，無論是什麼生意緯穎通通不放過，因為市場規模龐大，沒有 1 家能通吃。

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林威遠提到，雖然現階段輝達市占率最高，但市場對於不同解決方案及應用有需求時，就會考慮不同方案，這也是 AMD(AMD-US) 搶進市場的重要因素。因此他認為，除 GPU，在 ASIC 業務上也有很好的機會，也將帶動 compute 及存儲等成長快速。

洪麗寗也補充，下半年會有 ASIC AI 伺服器挹注，不過實際貢獻程度仍須觀察後續世代交替能否順利，包括 Intel(INTC-US)、AMD Helios 等新技術導入是否順暢，但他強調，目前為止都在掌控中。

林威遠表示，目前訂單狀況仍然強勁，加上緯穎布局全球產能腳步較早，因此產能與電力不是現階段最大的挑戰，最大的問題是缺材料。他並指出，包括記憶體、高階 PCB 板、CPU 及 MCLL 都缺貨，所以現在誰能掌握材料，才有出貨的可能，因此緯穎不斷擴充資本支出、活用資金，確保材料取得才是能否順利出貨的關鍵。

林威遠強調，確實存在長短料與交期延後的可能，但整體缺料還在可控範圍，現階段影響不大。

緯穎也持續擴充美墨產能，美國德州有 1 座廠，於去年底上線，墨西哥則有 3 座廠，兩場依照產品特性分工，如高耗電的產品於電力相對穩定的美國廠生產。目前來自北美地區的營收比重達 80 至 90%，未來兩地有機會各自擴充 3 至 5 個廠區。

此外，洪麗寗指出，北美新廠導入協作機械臂，可望降低人力成本，並強化自動化生產能力，雖初期資本支出較高，但長期可維持成本與品質穩定。緯穎也補充，協作機械臂主要用於 L6 及 L10 的生產。