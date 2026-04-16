鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-16 08:39

美國與伊朗的臨時停火協議將於 4 月 22 日到期，據《華盛頓郵報》周三（15 日）報導，五角大廈將在未來幾天向中東增派數千兵力，逼迫伊朗達成最終停戰協議，同時也在考慮若戰火重燃，是否進行打擊或地面行動。

多名知情美國前任和現任官員透露，正在進入該地區的部隊，包括「布希號」航母上的約 6,000 名士兵，以及為其護航的幾艘戰艦。

‌



此外，約 4,200 名隸屬於「拳師號」兩棲戒備群及其搭載的海軍陸戰隊特遣隊──第 11 海軍陸戰隊遠征部隊的士兵，預定本月底抵達。

這一火力增援似乎很可能與已經在中東的戰艦會合。這些部隊將加入正在參與反伊朗行動的美軍人員。五角大廈稱，已有約 5 萬名人員駐扎在該地區。

對於美軍最新調動，美國退役海軍上將詹姆斯 · 福戈表示，更多美國戰艦抵達將對伊朗施加更大壓力，並為高階軍事將領提供更多選項，以防談判失敗。

「你擁有的工具越多，可選擇的方案就越多，」福戈說，增派部隊是「一種儲備能力，以防局勢惡化」。

白宮新聞秘書萊維特表示，川普總統「明智地保留所有選項，以防伊朗不願放棄核野心」。她說川普、范斯和美國談判代表「已非常明確地表明了美國的紅線」，並稱隨著封鎖生效，伊朗「對達成協議的迫切需求只會增加」。