轟川普想當荷姆茲海峽「警察」！ 伊朗：美封鎖恐致停火狀態被打破 已做好持久戰準備
鉅亨網編譯陳韋廷
伊朗外交部發言人巴加埃 (Esmaeil Baghaei) 周四 (16 日) 說，美國封鎖荷姆茲海峽恐導致德黑蘭和華盛頓之間的停火狀態被打破。
告訴俄羅斯衛星通訊社說：「封鎖荷姆茲海峽是挑釁性措施，違反國際法，恐導致停火狀態被打破，我們的武裝力量在這種情況下將採取必要行動。」
他還說道：「我們尚在履行停火義務，保留對美方和其他方面任何違反停火協議行為做出反應的權利。」
另據伊朗學生通訊社周三 (15 日) 報導，伊朗最高領袖軍事顧問雷扎伊 (Mohsen Rezaei) 在接受採訪時說，美國人「害怕持續戰爭」，伊朗已做好「打持久戰」的充分準備。他並指出，美國總統川普企圖充當荷姆茲海峽的「警察」。
雷扎伊還說，伊朗絕不會因美國實施「海上封鎖」而在談判中對伊方提出的 10 項條件做出妥協。伊朗這次應吸取以往談判經驗，必須更加謹慎地起草協定，並重點關注經濟問題。
美國海軍周一 (13 日) 開始封鎖進出伊朗港口船隻的所有海上交通，穿過荷姆茲海峽供應的石油、石油產品和液化氣約佔全球兩成。
華府保證說，與伊朗無關且未向德黑蘭支付「過路費」的船隻可自由穿過荷姆茲海峽。伊朗曾提及過收費計畫，但未曾宣佈收費。
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