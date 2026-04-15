IMF敲響警鐘！中東戰火引發油價衝擊 全球經濟恐逼近衰退門檻

鉅亨網新聞中心 2026-04-15 13:40

國際貨幣基金組織 (IMF) 下調今年全球經濟成長預測，並警告中東衝突引發的能源衝擊，正使全球經濟面臨更高的不確定性。

荷姆茲海峽 （圖：Shutterstock)

IMF 在周二 (14 日) 發布的《世界經濟展望》中指出，在衝突相對短暫、今年能源價格僅溫和上漲的基準情境下，2026 年全球國內生產毛額 (GDP) 預估成長 3.1%，低於今年 1 月預測的 3.3%。

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IMF 表示，自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗展開襲擊以來，局勢演變充滿變數，因此這次報告納入三種不同情境推演。若衝突持續拖延，且能源基礎設施遭受嚴重破壞，全球經濟將面臨更加嚴峻的下行風險。在最嚴重情境下，全球經濟成長將跌破 2%，逼近 IMF 所定義的衰退門檻。

IMF 在報告中指出，中東衝突爆發後，全球經濟前景迅速轉暗。在戰火升高之前，IMF 原本準備上調全球成長預測，原因包括科技投資熱潮、貿易政策緊張局勢略有緩和、部分國家的財政支持，以及較為寬鬆的金融環境，都曾支撐全球經濟維持擴張動能。

從區域來看，IMF 預期新興市場將承受最明顯衝擊，今年經濟成長預測已由數月前的 4.2% 下修至 3.9%。相較之下，包括美國在內的已開發經濟體受影響相對較小，尤其美國作為能源淨出口國，使其面臨的直接衝擊較為有限。

IMF 指出，這場衝突實際上已切斷霍爾木茲海峽的航運，並推升國際油價大幅上漲。對全球經濟的連鎖效應，也預料將成為本週在華盛頓舉行的 IMF 與世界銀行春季會議上，各國財長與央行總裁最關切的核心議題。

隨著衝突進入第七週，情勢發展仍充滿不確定性。報告指出，和平解決的希望持續反覆擺盪。在上週末美國與伊朗談判破裂後，美國總統川普於周一下令美國海軍封鎖霍爾木茲海峽，而當時雙方原本仍在權衡是否展開新一輪談判。

在通膨方面，IMF 最樂觀的情境預測顯示，2026 年全球通膨率將由 2025 年的 4.1% 升至 4.4%，反映能源與食品價格上揚，並中斷近年來通膨逐步回落的趨勢。之後全球通膨率可望於 2027 年回落至 3.7%。

若衝擊進一步擴大，在中度影響情境下，IMF 預估今年全球經濟成長率將降至 2.5%，通膨率則將升至 5.4%。在最嚴重情境中，若全年平均油價升至每桶 110 美元，全球經濟成長將跌破 2%。IMF 指出，自 1980 年以來，全球成長跌破 2% 的情況僅出現過 4 次，最近兩次分別發生在新冠疫情期間以及 2008 年全球金融危機。按照這一最壞情境推算，全球通膨率將在 2026 年升至 5.8%，並在 2027 年進一步攀升至 6.1%。

在主要經濟體方面，IMF 在基準情境下預估美國今年經濟成長 2.3%，較 1 月預測的 2.4% 略為下調，顯示戰事對美國整體經濟的負面影響相對有限。歐洲則面臨更明顯壓力，其中德國與英國今年經濟都預料僅成長 0.8%，德國較前次預測下修 0.3 個百分點，英國則下修 0.5 個百分點。

中東與中亞地區所受衝擊更加直接。IMF 預估，該區 2026 年經濟成長率將由 2025 年的 3.6% 放緩至 1.9%。其中，巴林、伊拉克、科威特與卡達的經濟將陷入萎縮。伊朗經濟前景則明顯惡化，IMF 預估其今年 GDP 將下滑 6.1%，遠低於 1 月時預測的成長 1.1%。