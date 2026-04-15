鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-15 17:07

康和證 (6016-TW) 今 (15) 日舉辦「2026 AI 產業論壇」指出，AI 發展已正式從「生成式 AI」邁入「代理型 AI(Agentic AI)」和「實體 AI(Physical AI)」的全新階段，未來的資本市場機遇，將緊扣「算力、電力、運力、存力」硬體基礎建設的「四力協同」，以及結合太空和虛擬經濟的跨界創新。

康和證說明，AI 隨著 AI 晶片功耗和算力呈幾何級數飆升 (如新一代 Rubin 架構功耗突破 2000W)，單一技術已無法滿足龐大需求，產業正式進入「極限協同設計」時代，掌握「算力、電力、運力、存力」四大稀缺資源將成為市場焦點。

‌



在算力與存力方面，受惠於先進封裝 (CoWoS-L) 與晶片尺寸放大，加上 AI Agent 對短期記憶 (KV Cache) 的需求暴增，將持續驅動先進製程與 HBM4 及高容量記憶體的強勁需求。

而電力和運力更是未來最大的發展瓶頸與商機所在；為解決龐大的能耗與傳輸延遲，高壓直流供電 (HVDC)、垂直供電 (VPD)、液冷散熱，以及突破銅線傳輸極限的共同封裝光學 (CPO) 與矽光子技術，將迎來爆發性成長。

AI 應用與前沿商機方面，康和證說明，軟體端正迎來「AI Agent 時代」，AI 將具備自主完成閉環任務的能力，而硬體端則由「實體 AI」接棒，自動駕駛 (Robotaxi) 與人形機器人正加速邁向商業化量產，未來人形機器人的產業規模甚至有望超越現今全球 GDP 總量。

此外，論壇也點出「太空經濟與軌道數據中心」和「AI 與 Crypto 的完美結合」兩大極具爆發力的跨界趨勢；隨著 SpaceX 預期於 2026 年迎來 IPO 及 NASA 重返月球計畫推進，為解決地球上的能源與散熱瓶頸，「太空數據中心」已不再是科幻情節，結合衛星通訊的太空產業將成為 AI 發展的新腹地。

而穩定幣交易量已超越傳統支付巨頭，其「即時、低成本、可程式化」的特性，完美解決未來 AI Agent 之間互相調用算力與服務時所需的「微支付」痛點；若進一步結合真實世界資產 (RWA) 上鏈，虛擬經濟將是支撐 AI 自主運作的重要基礎。