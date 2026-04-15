鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-15 19:29

被動元件大廠國巨 *(2327-TW) 今 (15) 日召開法說，公告第一季財報，稅後純益 80.01 億元，創歷史單季新高，季增 18.5%、年增 44.7%，每股純益 3.9 元；展望第二季，國巨認為營收以及毛利率、營業利益率都將季增。

國巨第一季營收 381.66 億元，季增 6.1%、年增 22.7%，毛利率 38.1%，季增 0.8 個百分點，年增 2.5 個百分點，營業利益為 96.13 億元，季增 10.1%，年增 48.7%，營業利益率 25.2%，季增 0.9 個百分點、年增 4.4 個百分點。

‌



國巨表示，目前 AI 相關應用需求可望延伸到下半年，讓推升訂單能見度，在手訂單過去一年持續增加，目前已接近歷史新高，不過，在其他事業部門，能見度仍然沒有那麼高。

以產能稼動率來看，國巨表示，第一季標準品約 70-72%，第二季預計提升至約 75%；高階品則預計進一步提升至 85%，產品組合優化與成本改善帶動獲利能力持續提升，資本支出也增加對 AI 相關產品的投資。