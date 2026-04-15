鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (15) 日在台積電衝上 2100 元新高下，盤中一度越過 37000 點，雖然午後漲幅收斂，但收盤仍上漲 426.02 點或 1.17%，收 36722.14 點，續創收盤高，交易金額 9820 億元，日 K 線連 8 紅。
台積電 (2330-TW) 收盤上漲 25 元或 1.22%，來到 2080 元；台達電 (2308-TW) 漲 2%、聯發科 (2454-TW) 漲 4%、日月光投控 (3711-TW)、台光電 (2383-TW) 漲逾半根停板，鴻海 (2317-TW) 則收平盤。
千金股表現亮眼，致茂 (2360-TW) 漲停、穎崴 (6515-TW) 漲 7%、嘉澤 (3533-TW)、亞德客 - KY(1590-TW) 漲逾 6%，台光電 (2383-TW)、大立光 (3008-TW)、富世達 (6805-TW) 均漲半根停板，智邦 (2345-TW)、健策 (3653-TW) 等漲 3-4%。
不過，記憶體族群走弱，旺宏 (2337-TW) 重挫 8%、南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 跌 3%，封測相關的力成 (6239-TW)、京元電子 (2449-TW) 跌逾 3%；台塑四寶也全數回檔，台化 (1326-TW) 下挫 7% 最為弱勢。
而近期弱勢的綠能族群，今日也觸底反彈，太陽能相關的聯合再生 (3576-TW)、元晶 (6443-TW)、茂迪 (6244-TW)、旭隼 (6409-TW) 等收漲停；而森崴能源早盤雖然再度跌停，但盤中急拉至漲停鎖住，擺脫連 7 根跌停的窘境。
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