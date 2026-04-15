台股今 (15) 日在台積電衝上 2100 元新高下，盤中一度越過 37000 點，雖然午後漲幅收斂，但收盤仍上漲 426.02 點或 1.17%，收 36722.14 點，續創收盤高，交易金額 9820 億元，日 K 線連 8 紅。